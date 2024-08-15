曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

記者張筱涵／綜合報導

曾之喬和辰亦儒結婚4年，今（15日）曝超音波照宣布成為父母的喜訊，其實在13日發出的照片中，就有眼尖的網友發現她的小腹隆起，似乎已經有喜。而當時她發文內容也提到「今天是幾號了我都不知道」，專注於忙碌生活中。

▲曾之喬2天前分享的照片就被網友發現肚子隆起。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



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曾之喬今天開心宣布懷孕的好消息，獲得廣大祝福的同時，13日更新一張穿著泳衣坐在沙灘椅上的照片，可見肚子部分有些隆起，當時就被網友猜說「懷孕嗎」，在她正式宣布有喜後，就有網友們表示「先知嗎你」、「你超強」、「不是馬後炮，我也看這照片覺得呢！只是不敢隨意留言，恭喜他們」。

▲網友留言。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



另外，曾之喬當天發文中先引用心理治療師阿德勒（Alfred Adler）說「我有快樂的勇氣，也有悲傷的勇氣」，接著敘述自己所說的「我愛著快樂的自己，也愛著悲傷的自己」，其實原本打算在8月1日就分享這篇文圖，結果忙到13日才發，可能也因為懷孕變得較少拍照，她補充道：「手機裡真的沒什麼美照了，懶得拍，只剩之前在希臘拍的。」

▲曾之喬和辰亦儒當爸媽了。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）