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羅志祥亂髮翻白眼：解不開心中的結！「真的難受」深夜曝對話截圖

記者陳芊秀／綜合報導

歌手羅志祥昨日（14）公開一段網友私訊，對方問「小豬你跨年演唱會跟上次一樣嗎」，不料他回答後，網友仍選擇去別的地方跨年，深夜公開雙方完整對話，笑翻一票粉絲。

▲▼羅志祥公開對話截圖「不解開偶心中的結，偶真的難受呀」。（圖／翻攝自臉書）

▲羅志祥公開與網友對話截圖。（圖／翻攝自臉書）

提問網友問羅志祥跨年演唱會是不是跟上次一樣？因為朋友想約高雄義大跨年，而羅志祥親切回應，跨年演唱會是全新演唱會，「只有我本人是舊的，謝謝。」不料網友回答：「天啊，謝謝你回覆我，那我跟朋友去義大囉！謝謝你！祝你演唱會加油哦。」他急回：「ㄟ給我回來！」

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▲▼羅志祥公開對話截圖「不解開偶心中的結，偶真的難受呀」。（圖／翻攝自臉書）

▲網友問演唱會是否跟上次一樣，羅志祥表示是全新的內容，只有本人是舊的。（圖／翻攝自臉書）

羅志祥再回一大段：「您好，我應該是沒理解錯你的意思吧，你說如果演唱會是舊版的你要去義大看跨年，我覺得合理，可是我說我演唱會是全新的，只有偶本人是舊的，只是這個偶本人是舊的這個舊，你就不來看，偶就不理解了。」後來再加一句「回偶」。

▲▼羅志祥公開對話截圖「不解開偶心中的結，偶真的難受呀」。（圖／翻攝自臉書）

▲羅志祥回：「偶本人是舊的這個舊，你就不來看，偶就不理解了」。（圖／翻攝自臉書）

該位網友驚喜回：「哇！你打好多字給我耶！好開心我要去跟我朋友炫耀一下，小豬你好親民喔。」羅志祥再傳訊：「謝謝你，那您可以回答偶的問題後再去炫耀嗎？因為不解開偶心中的結，偶心裡難受。」但網友驚喜對話被明星放在動態，他還在問「可以回答我的問題嗎？嗨！」雙方對話沒有共識，他公開完整對話的截圖，加上一張亂髮崩潰的自拍，配文「不解開偶心中的結，偶真的難受呀」。

▲▼羅志祥公開對話截圖「不解開偶心中的結，偶真的難受呀」。（圖／翻攝自臉書）

▲提問網友興奮明星回私訊想要去炫耀，羅志祥則回：「您可以回答偶的問題後再去炫耀嗎？」（圖／翻攝自臉書）

▲▼羅志祥公開對話截圖「不解開偶心中的結，偶真的難受呀」。（圖／翻攝自臉書）

▲羅志祥亂髮翻白眼：「不解開偶心中的結，偶真的難受呀。」（圖／翻攝自臉書）

網友看完雙方對話，留言「你遇到對手了」、「他太興奮跟緊張了啦」、「他真的是歌迷嗎？還是來亂的」、「哥你真的很有事欸！強迫症哦」、「看來二位不開直播互相解決讓大家當公道婆不行了」、「真的笑爛」、「快點回覆，偶們期待續集」。

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