2024迪士尼傳奇人物揭曉　麥莉希拉成為有史以來最年輕得獎人

▲向來作風都是我行我素的麥莉希拉，領到迪士尼傳奇人物獎也忍不住落淚。（迪士尼提供）



圖文／鏡週刊

每年迪士尼的活動「D23」都會頒發「迪士尼傳奇」（Disney Legends），意義等同於終身成就獎，給予對迪士尼有特殊貢獻的人士，今年則有14位幕前幕後的得主，其中年僅31歲的麥莉希拉（Miley Cyrus），成為有史以來最年輕的得獎人。

其餘的得主，都是影壇顯赫的大人物，包括《阿凡達》系列導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）、《辣媽辣妹》潔美李寇蒂斯（Jamile Lee Curtis）、《印第安納瓊斯》哈里遜福特（Harrison Ford）和《星際大戰》作曲家約翰威廉斯（John Williams）等。

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▲迪士尼傳奇人物獎得主，哈里遜福特。（迪士尼提供）

迪士尼執行長羅伯特艾格（Bob Iger）也在頒獎典禮上歡迎嘉賓的蒞臨，並強調該獎項背後的歷史意義。艾格表示：「迪士尼傳奇獎是華特迪士尼公司所能給予的最高榮譽，這個重大獎項不僅是對獲獎者卓越才華的激賞，更是對其生涯成就的認可，當然最重要的是，它表達了迪士尼深厚的感激之情。這些迪士尼傳奇人物之所以得此殊榮，皆憑著他們對影視產業的非凡貢獻，以及為全球粉絲帶來的歡笑。」

哈里遜福特由華特迪士尼執行長羅伯特艾格特別頒獎。談及哈里遜福特的多變演出、以及多個經典角色形象，艾格表示：「哈里遜福特是電影男主角的最佳典範，他的表演獨具一格，無人能比」。

潔美李寇蒂斯由摯友茱蒂福斯特（Jodie Foster）和琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）特別頒獎。琳賽蘿涵於頒獎典禮中表示：「潔美李寇蒂斯飾演的每一個角色都各不相同，她總能為這些角色帶來獨特的詮釋。」茱蒂福斯特也補充：「潔美李寇蒂斯的表演富有創造力、大膽無畏，且總是充滿驚喜」。

▲潔美李寇蒂斯（左起）、米老鼠、茱蒂福斯特、琳賽蘿涵出席頒獎。（迪士尼提供）

麥莉希拉則由創作歌手萊尼威爾遜（Lainey Wilson）在舞台上特別頒獎並帶來演出，威爾遜還演唱了影集《孟漢娜》中的經典歌曲〈Best of Both Worlds〉，這首經典歌曲也是麥莉希拉為《孟漢娜》特別打造的作品。

導演詹姆斯卡麥隆由女星柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）進行頒獎。凱特溫絲蕾（Kate Winslte）在致意影片中表示：「卡麥隆無數次為電影製作帶來革新，並致力於開發最新影像技術，為觀眾創造了無數身歷其境的沉浸式體驗。」自《阿凡達》系列電影開始與卡麥隆合作超過16年的柔伊莎達娜則表示：「與卡麥隆合作是一趟狂野的旅程，你的熱情、奉獻精神、和對細節的敏銳度無人能及。」

▲導演詹姆斯卡麥隆（左）與頒獎人女星柔伊莎達娜（右）。（迪士尼提供）

約翰威廉斯由迪士尼傳奇人物哈里遜福特，以及盧卡斯影業總裁凱薩琳甘迺迪特別頒獎，並由太平洋交響樂團演奏約翰威廉斯最具代表性的電影配樂。哈里遜福特表示：「過去半個世紀，每當約翰威廉斯創作全新配樂，總能以難以超越的高品質為電影敘事和角色注入靈魂，他非常善於用音樂說故事」。凱薩琳甘迺迪補充：「形容約翰威廉斯為歷史上最偉大的電影作曲家一點也不為過。他的音樂超越了電影，並觸動了數十億人的心靈，成為影視文化重要的一部分。」

迪士尼傳奇人物獎是華特迪士尼公司延續37年的傳統，該獎項始於1987年，由弗萊德麥克莫瑞（Fred MacMurray）（作品包括《長毛狗》、《飛天老爺車》、《快樂百萬富翁》）獲得了第一屆殊榮。包括今年的得獎者在內，一共有318位迪士尼傳奇人物被授予此獎項。

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