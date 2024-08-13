千千搭機看電影「驚見18禁畫面」！　急快轉難擋激情鏡頭：我要瘋掉

記者王靖淳／綜合報導

網紅千千以拍攝美食開箱影片走紅，平時除了用心經營YouTube頻道之外，同時也會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，今（13）日她就發文透露，在從紐西蘭搭機回台的途中選了電影《可憐的東西》來看，結果卻突然一個「清楚到不行」的成人畫面，讓她瞬間超尷尬，驚呼：「我要瘋掉！」

▲千千平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）

千千透露，當下周圍有許多不認識的長輩，以及正在用餐時間的清醒乘客們，她的內心相當焦慮，雖然「萬馬奔騰」，但仍努力保持鎮定，因此趕緊按下快進試圖跳過這些令人尷尬的片段。沒想到，她才剛按完快轉，隨後又出現更多類似的情節，讓她忍不住在心中崩潰，同時也形容自己的手速很快，幽默自嘲：「我搶票搶不到，快轉倒是很厲害。」

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▲千千發文分享搭機糗事。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）

雖然這段搭機的觀影過程充滿尷尬，但千千仍對這部電影表示肯定。她在文中提到，儘管只看了部分內容，但《可憐的東西》確實是部不錯的電影，她也計劃之後要找時間好好把它看完。貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛表示「好尷尬」、「給妳秀秀」、「在飛機上看這個真的很為難」，還有人留言安慰她「別怕，只要妳不尷尬，尷尬的都是別人！」