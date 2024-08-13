舞思愛金曲爽封后！　「全台4地」嗨辦慶功宴超狂

▲舞思愛將展開「說走就走」巡迴演唱會。（圖／CARAT WANG提供）



記者翁子涵／台北報導

新科金曲原民歌后舞思愛將於24日起舉辦「說走就走」巡迴演唱會，在花蓮、台北、台東、基隆四地開唱，除了當作是金曲慶功宴，更突發奇想搞起「露營音樂趴」，將當初做專輯時開著露營車「說走就走」找靈感的方式延續到演唱會製作概念，屆時帳篷、野營等相關配件都可能於演唱會中現蹤，營造滿滿的儀式感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼舞思愛將打造露營風巡演。（圖／CARAT WANG提供）



舞思愛也將融入充滿原住民元素的歌舞，她表示：「期望每位到場的歌迷都能抱著『說走就走』那種出去玩的心情來跟我同歡，也歡迎大家到我的粉絲專頁私訊許願，或許能在現場看到意想不到的驚喜哦！」

除了創先例打造「露營風」演唱會，舞思愛這次為了演唱會將突破過往尺度，化身唱跳歌手載歌載舞，為此她不但勤加練舞，還重訓、做皮拉提斯等運動樣樣來，更從金曲前就開始積極飲控調養身體，誓言在開唱前再瘦5公斤，就是希望在歌迷面前呈現最佳狀態，她表示：「這次演唱會無論曲風及我整個人的狀態都將大改版全面進化，請大家拭目以待！」

舞思愛不僅瘋露營，花了近200萬改裝露營車，平時更把露營車當保母車開著跑通告， 也載著全家人環島趴趴走做家族旅行享天倫樂，舞思愛透露某年過年前夕心血來潮帶著全家開露營車跑南迴露營再回花蓮老家過年，結果才到苗栗看完雲海日出，半路上自己與女兒兩人竟因確診而連夜趕回台北，她笑說：「不但老家回不去，改用視訊跟家人拜年，整個年假也泡湯，全家都在破病中度過！後來轉念想想，還好有先全家一起出去露營，還看到美麗的雲海，這種說走就走、家人膩在一起度過的旅行回憶，還是最美好的！」

