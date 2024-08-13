《百靈果》凱莉懷胎38週「落紅遭醫生退貨」！　原因曝光急喊：快給我出來

記者王靖淳／綜合報導

知名Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉在今年1月拋出懷孕的喜訊，4月正式宣布自己懷的是女寶寶，目前懷胎38週的她最近在Threads發文透露，在經歷「落紅」之後而跑去醫院，但醫生卻告訴她因為完全沒開指，所以就被退貨了。為此，她向肚子裡的寶寶喊話：「不要再玩了，快給我出來！」

▲凱莉4月底在社群揭曉寶寶的性別。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

凱莉發文透露，儘管她落紅後已經過了兩天，但仍然沒有出現進一步的產兆，同時也提到，最近在前往醫院進行檢查時，醫生告訴她還沒開指，所以未安排她住院待產，而是讓她返回家中，繼續等待自然產兆的出現。為此，凱莉幽默形容自己被「退貨」，同時也在文中好奇發問：「大家落紅後多久生產呢？」

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▲凱莉發文透露自己去醫院被退貨。（圖／翻攝自Threads／wang.kylie）

貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚及討論，不少媽媽留言分享自己的生產經驗，同時也表示，懷孕後期的每天都充滿未知，且每位孕婦的情況都不盡相同，因此紛紛建議凱莉保持平常心，不必過度焦慮。此外，有人留言問凱莉是否已住院待產，為此，她直言：「還在家，在醫院等要錢又不舒服。」

▲凱莉目前懷孕38週。（圖／翻攝自Threads／wang.kylie）

事實上，凱莉4月底才在社群分享寶寶性別派對的影片，當在場所有人對天空拉炮後，瞬間噴出粉色的紙片彩帶，正式揭曉即將迎來女寶寶的誕生。為此，凱莉在得知結果的當下放聲尖叫，甚至露出不敢置信的表情，接著更用手扶著臉頰吶喊：「完蛋了！」