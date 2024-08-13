安雅泰勒喬伊剃平頭「對抗雷神」　《瘋狂麥斯》前傳在家就能看！

記者黃庠棻／台北報導

《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》由安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）和克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）領銜主演，並由奧斯卡金像獎得主喬治米勒（George Miller）執導，描述40多年前在劃時代的《瘋狂麥斯》系列電影中，所創造出來的反烏托邦傳奇世界。

▲《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》由安雅泰勒喬伊主演。（圖／HBO GO提供）

導演喬治米勒再度展開新篇章，推出全新原創、獨立的動作冒險故事《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》，本片正是《瘋狂麥斯：憤怒道》中強大角色的起源故事。



隨著文明世界的崩解，年輕的芙莉歐莎從原本的家園眾母綠地被掠走，落入軍閥狄門特斯領導的重機幫派手中。在穿過荒原時，他們來到不死老喬所掌管的城堡。在兩位暴君爭奪統治地位的同時，芙莉歐莎必須在重重考驗中存活下來，並運用各種手段找到回家的路。

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▲《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》由安雅泰勒喬伊主演。（圖／HBO GO提供）



《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》由華納兄弟影業推出，甘迺迪米勒米契爾公司製作。由喬治米勒執導，喬治米勒與奧斯卡金像獎入圍者道格米契爾（Doug Mitchell）製作，尼可拉索里斯（Nico Lathouris）共同編劇，8 月16 日起上架OTT串流平台，觀眾可至HBO GO觀賞。

▲《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》克里斯漢斯沃飾演反派。（圖／HBO GO提供）