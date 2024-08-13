Apple婚後2年崩潰！尪上大號「衛生紙一次抽4張」惡習曝 她哭了：超氣

記者潘慧中／綜合報導

Apple（黃暐婷）2022年與牙醫趙國翔低調完婚，不時會合體分享婚姻生活。她日前便上節目抱怨，老公上廁所大號習慣一次抽4張衛生紙，導致馬桶容易堵塞，害她有次通到崩潰大哭。

▲Apple抱怨老公上完大號習慣一次抽4張衛生紙，導致馬桶容易堵塞。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



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Apple在《小姐不熙娣》透露，趙國翔上班前習慣上廁所、也會直接將衛生紙丟進馬桶，但讓她無法接受的是，老公的衛生紙用量，「不是一張兩張的量，他超喜歡3、4張擦一擦，丟！他的習慣是一下，他不摺，他就是這樣擦。」

▲▼Apple爆料老公都不會摺衛生紙。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



小S聽了激動直呼「最討厭這種人」，對此，趙國翔解釋是因為衛生紙越摺越小的話，他的手會很容易沾到大便，但現在所有人仍無法接受這種說法，他只好馬上低頭認錯，「對不起我錯了。」

▲趙國翔馬上認錯。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



最讓Apple生氣的是，趙國翔有次讓馬桶堵塞後，只說「妳去通一下」就著急出門上班了。她進廁所發現，馬桶水已經滿到邊緣，「而且全部都是渣渣」，她一通，水就濺到腳上，「超生氣！我當下就哭了！我就邊哭邊通這樣子。」

▲Apple有次通馬桶通到崩潰大哭。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



小S無法理解地說「怎麼會有這種惡習」，趙國翔只好當場簽名立約，以後上完大號，使用衛生紙時會先摺再擦屁股，而且不能丟進馬桶，「如果再犯，現場錄影的人一人5000元！」

▲▼趙國翔當場立約簽名改掉惡習。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

