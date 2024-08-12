台粉唱歌應援紅到南韓！aespa聽5分鐘「表情逐漸母湯」韓網笑瘋了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體aespa於9日到11日連續3天在林口體育館開唱，台灣粉絲用心準備應援，11日來到安可環節時，台下9千人大合唱〈‘Til We Meet Again〉，但4位成員聽了好久還是沒聽懂，影片傳回南韓，網友噴笑「原來MY（粉絲名稱）是音癡嗎」。

▲aespa一連3天剛結束在台灣的演唱會。（圖／記者黃克翔攝）



台灣粉絲11日為偶像用心準備應援，齊心大合唱〈‘Til We Meet Again〉，雖然掉漆，但心意滿滿。只是這段應援被PO上推特後，竟然紅回南韓，由於粉絲唱的音調大走音，4人都擺出滿頭問號的表情，且歌迷唱著唱著自己先笑場，Winter還反虧：「你們怎麼可以自己先笑了？」

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▲aespa聽不懂台灣粉絲的應援，4人表情逐漸「母湯」紅回南韓。（圖／翻攝自theqoo）



為了聽懂台灣觀眾到底在唱什麼，寧寧要求「再來一次」，但4人的表情還是逐漸「母湯」，實在沒聽懂歌迷的心意，連Giselle都忍不住虧「到底是在說什麼」，直到有位觀眾實在忍不住台下大喊〈‘Til We Meet Again〉，團員才發現原來是在唱歌。

Winter爆笑回答「水啦！」Karina還稱讚該位觀眾「你是主唱嗎」，aespa花了許久終於找到答案，寧寧再度虧「聽了大概5分鐘才聽出來」，全場哭笑不得。而這段應援還被傳回南韓，網友幽默笑喊「原來MY（粉絲名稱）是音癡嗎」、「拜託大家一定要點進去看」、「太好笑了必看」。