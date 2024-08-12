吳姍儒月子做一半主持金鐘！曝醫生擔憂　扛下壓力：醫療跟娛樂跨界合作

記者孟育民／台北報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮節目類和戲劇類將分別在10月18、19日舉行，日前公布典禮主持人，節目類由吳姍儒（Sandy）主持，戲劇類則由姚淳耀獨挑大樑。下個月預產期的吳姍儒今（12日）錄製《萌寵明星粗乃玩》，透露其實接下重任考慮很久，「到最後一刻才終於敢接，真的很緊張，它等於是醫療跟娛樂跨界合作，我不斷確認到底可不可以。」她表示典禮時應該是在做月中期間，敬業的精神令眾人欽佩。

▲吳姍儒錄製《萌寵明星粗乃玩》全新一季，談到金鐘獎。（圖／記者周宸亘攝）

吳姍儒說因為生第一胎後期比較辛苦，所以醫生有給她建議「要更小心」，讓她遲遲無法答應金鐘邀約，原本一月談的時候甚至還不知道自己懷孕，等一切都確定才正式公開，「醫生說主持完希望我可以好好休息，當時應該是生完了，但就是還是會緊張，不知道身體的狀況，生完可能還是有很多要注意的，月子還沒做完，（主持完）我就是頂大濃妝回月子中心。」眾人遲遲驚訝主持身體是否可以撐住，她苦笑說：「還是算了？就當拍了孕婦寫真。」

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▲吳姍儒表示主持金鐘時還在坐月子。（圖／記者周宸亘攝）

面對種種困難，吳姍儒表示：「我本來就覺得主持人不是重點，大家要看的是來的明星跟過程，大家都會講說年度盛會，每一個人都很用心準備，我就是其中一個小螺絲，我就把自己的工作做好。」被問會擔心被罵嗎？她則說：「我也沒辦法，那我就月中多住一個月。」

▲《萌寵明星粗乃玩》媒體探班，吳姍儒、阿本、溫妮、鹿希派、余祥銓、各務孝太。（圖／記者周宸亘攝）