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青峰歌曲遭抄襲！　陸劇插曲激似他原創…網錯愕：合唱團那段照搬

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇近年成為一波追劇新勢力，8月初開播的短劇《我們在黑夜中相擁》，描述腹黑保鑣與小白兔千金的愛情，眾多大尺度感情戲成為吸睛亮點。然而劇中插曲，被質疑抄襲台灣歌手吳青峰的〈……催眠大師〉，兩首歌曲旋律相似度高，更有網友直指「合唱團那段照搬」，劇方截至目前尚未有正式回應，但上架的劇集已將插曲部分消音。

▲▼陸劇《我們在黑夜中相擁》插曲涉抄襲台灣歌手青峰〈……催眠大師〉。（圖／翻攝自微博）

▲陸劇《我們在黑夜中相擁》劇情大尺度吸睛，然而劇中插曲涉抄襲台灣歌手青峰的創作。（圖／翻攝自微博）

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吳青峰2022年發表個人專輯《馬拉美的星期二》，由自己與陳君豪擔任製作人，隔年獲得第34屆金曲獎「年度專輯」。他籌備專輯2年，並前往法國里昂與聖馬克兒童合唱團合作〈……催眠大師〉。

▲▼陸劇《我們在黑夜中相擁》插曲涉抄襲台灣歌手青峰〈……催眠大師〉。（圖／翻攝自微博）

▲吳青峰2022年發表個人專輯《馬拉美的星期二》。（圖／翻攝自臉書）

▲▼陸劇《我們在黑夜中相擁》插曲涉抄襲台灣歌手青峰〈……催眠大師〉。（圖／翻攝自微博）

▲吳青峰創作〈……催眠大師〉，與法國聖馬克兒童合唱團合作。（圖／翻攝自臉書）

《我們在黑夜中相擁》劇中出現多首插曲，其中第2集放送的插曲（歌名為〈病〉），旋律與吳青峰的〈……催眠大師〉極為相似，大陸音樂博主聽完歌曲對比，發文稱「歌曲抄襲蠻難界定，旋律和弦結構節拍叭叭叭，但《馬拉美的星期二》這麽天馬行空的作品……合唱團那段幾乎照搬……」。

▲▼陸劇《我們在黑夜中相擁》插曲涉抄襲台灣歌手青峰〈……催眠大師〉。（圖／翻攝自微博）

▲音樂博主質疑短劇插曲〈病〉抄襲青峰，「合唱團那段幾乎照搬」。（圖／翻攝自微博）

該劇的官方微博置頂文湧入破千則留言。網友質疑「劇中插曲抄襲不用解釋一下嗎？真以為沒人聽過催眠大師？以為自己糊就沒人發現是吧？出來解釋」、「插曲抄襲好明顯」、「BGM抄襲吳青峰」。

▲▼陸劇《我們在黑夜中相擁》插曲涉抄襲台灣歌手青峰〈……催眠大師〉。（圖／翻攝自微博）

▲網友湧入網劇官方微博要求給交代。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《南都娛樂》報導，已經以私訊詢問播出的串流平台優酷、《黑夜》劇組的官方微博、音樂總監潘穎，但是對方尚未回應。而該劇第三出品方公司的代表回應，自己是前期拍攝的劇組人員，希望記者『精準找到人』，但他沒有透露劇中插曲的選擇與對接（聯絡窗口）是由哪一方負責。

《我們在黑夜中相擁》在優酷、YouTube頻道皆有上線，不過引發爭議的第2集，插曲目前被換掉，YouTube甚至作了消音處理。

▲▼陸劇《我們在黑夜中相擁》插曲涉抄襲台灣歌手青峰〈……催眠大師〉。（圖／翻攝自微博）

▲《我們在黑夜中相擁》第2集13分40秒起背景歌曲消音。（圖／翻攝自微博）

►《我們在黑夜中相擁》插曲對比青峰〈……催眠大師〉（影片請按連結）

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我們在黑夜中相擁, 青峰, 馬拉美的星期二, 催眠大師

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