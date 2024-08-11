朱軒洋久違露面吐心聲　曾寶儀「希望你記取教訓」：拜託繼續演戲

記者許逸群／台北報導

由曾寶儀監製的療癒系電影《愛情城事》，昨（10日）晚舉辦特別活動，邀請Podcast的會員觀賞電影，9m88和朱軒洋更在映後驚喜現身，現場和曾寶儀對談。曾寶儀回憶，透露第一天探班瞬間被兩人表現所吸引，另外也藉此機會鼓舞沉寂一段時間的朱軒洋。

▲9m88和朱軒洋在《愛情城事》映後驚喜現身。（圖／華映娛樂提供）

獲選為金馬影展閉幕片的《愛情城事》，由監製曾寶儀和製片人馬君慈領軍，邀請金獎導演群共同執導，齊聚台港星馬影帝后與金獎得主等實力派演員飆戲。首次監製電影的曾寶儀，昨日舉辦七夕特別活動，招待她Podcast《曾寶儀的人生藏寶圖》節目的幸運聽眾，進影廳觀賞。

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▲曾寶儀舉辦七夕特別活動，招待聽眾進電影院觀賞。（圖／華映娛樂提供）

9m88和久未公開露面的朱軒洋更在電影後驚喜現身，現場和曾寶儀感性對談。9m88和朱軒洋在電影中於夜店外奇遇，陌生卻又對彼此敞開心房，故事情節喚醒觀眾滿滿既視感。曾寶儀表示，9m88和朱軒洋都是她很喜歡的演員，她第一天到現場探班時，瞬間就被兩人在螢幕上的表現所吸引。

曾獲金馬獎最佳男配角的朱軒洋，在低潮後沉寂一段時間首度公開露面，被問到他近況如何？個性率真的朱軒洋坦言：「不好，今天感覺滿不真實的！」曾寶儀感性表示：「生命中的逆境都會成為養份，希望你記取教訓後，可以好好珍惜演員生涯，你真的是很厲害的演員，我拜託你繼續演戲！」