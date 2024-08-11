莎莎穩交男友17年！鬆口談七夕「鹽酥雞配奧運」　鎖定賽事：超級敬佩

記者孟育民／台北報導

《WePlay-線上桌遊吧》特別選在10日七夕情人節舉辦限時快閃活動，邀來甜點達人莎莎擔任一日店長在華山文化創意產業園區與大家同樂，現場吸引大批玩家前來參與！莎莎與男友愛情長跑17年，好奇七夕情人節情侶兩人如何度過？她透露：「開鹹酥雞派對配奧運。」最近全民瘋奧運，莎莎當然也是認真關注精彩賽事，她激動表示：「我電視最近都是鎖定在奧運轉播台，我很喜歡看運動賽事，每一場有台灣的比賽我幾乎都很感動，因為看到所有運動員努力不懈的精神我超級敬佩，而且又聽到場邊的加油聲真的是超熱血。」

▲莎莎擔任一日店長。（圖／WePlay提供）

《嗨！營業中》第四季正在如火如荼錄製中，好奇在炎熱夏天錄製真人秀體力是否還撐得住？莎莎這麼形容：「在廚房工作每天都像是夏天，錄製節目又要把女藝人的外表保持完整，不能大擦汗～不能穿很隨便～這個應該是最辛苦的地方。」而日前她成功考取烘焙證照，透露背後可是下足苦功：「在烘焙教室跟家裡練習了很久，因為需要作法和時間，根本就是數學加科學，但烘焙一直是我很喜歡的事情之一，之前還喜歡到開了一家咖啡廳，可以在廚房做烘焙再累都可以笑嘻嘻。」

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▲▼莎莎和現場民眾互動。（圖／WePlay提供）

此外，莎莎與現場玩家們熱情互動，尤其在「你畫我猜」遊戲環節讓現場所有人驚艷，莎莎的畫畫能力讓玩友們都能一眼就說出正確答案，讓現場氣氛更為熱絡，互動完後莎莎為現場玩友們貼心準備飲品，讓現場玩友們幸福滿滿！遊戲也讓莎莎深深著迷，有時玩起來完全忘記時間，她笑說只要一玩就停不下來我常常下班回家後就一直坐在沙發上玩，每次一玩都是2個小時起跳。