沒開箱影片「不能退換貨」違規！　韓4大公司遭罰款

記者張筱涵／綜合報導

韓國公平交易委員會近日對SM、YG、JYP、Weverse等娛樂公司因在銷售偶像周邊商品時，未提供商品開封過程的影片而拒絕退貨的行為，處以了罰款。該委員會於11日宣布，對這四家違反電子商務法的偶像周邊商品銷售商作出了整改命令、警告，並處以總計韓幣1050萬元（約台幣26萬元）的罰款。

▲K-POP粉絲都會購買藝人周邊收藏。（圖／翻攝自BTS、TWICE、BLACKPINK、NCT臉書）



Weverse Company、YG PLUS、SM Brand Marketing和JYP Three Sixty，在通過線上商店銷售偶像周邊商品和音樂專輯時，設置的退訂期限短於法律規定，並要求消費者提供商品開封過程的影片才能退換貨，從而限制了消費者的退訂權利。此外，調查發現，Weverse Company未提前提供產品的具體收貨時間，進一步影響了消費者的權益。

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電子商務法規定，消費者有權在收到商品後7天內或在發現商品有瑕疵的情況下，3個月內提出退訂申請。然而，這四家公司卻自行縮短退訂期限，並設置了如「包裝損壞時無法退換貨」等不合理的條款，阻礙了消費者行使退訂權。公平交易委員會認為，這些行為違反了法律，向消費者提供了不實或誇大的資訊。

針對這些違法行為，公平交易委員會強調，這次的制裁具有重要意義，因為它針對的是主要面向青少年的偶像周邊商品市場，該群體對電子商務法的認識相對較低。未來，委員會將持續監控偶像周邊商品市場中的電子商務法違規行為，並在發現類似違規行為時進行嚴厲制裁。