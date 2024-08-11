YTR眾量級Andy「情人節有些話想說」！沒同框家寧：有機會脫單了

記者潘慧中／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」Andy、家寧交往多年，日前卻開始有網友在他的Instagram追問「怎麼刪掉跟+0的所有照片」，雖然後來有合體看電影，感情狀況依然備受討論。10日適逢七夕，兩人互動同樣吸引關注。

▲Andy情人節發文。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



Andy在Instagram限時動態語帶神秘地寫下「今天情人節有些話我想跟大家說…」，點進貼文一看，才發現他幽默地說情人節其實不可怕，「情人節其實不可怕，只要你熱愛生活，擁抱大自然，多出去走走 你就會發現…『外面全都是情侶』。」

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▲家寧低調按讚Andy的貼文。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



看到有粉絲留言「跟家寧也可以過呀」，Andy僅回應一個鼓掌圖案，並沒有多說什麼，但有網友發現家寧已悄悄按讚該篇貼文，互動相當低調。

▲Andy回應網友留言。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



Andy在七夕當天選擇前往健身房運動，回程一抬頭拍下美景後，他有感而發地說：「聽說情人節看到彩虹，代表你今天有機會脫單了。」家寧則透露，下午吃完飯後，外頭剛好在下雨，「走著，淋著，感受陽光灑在雨滴折射出來光澤，很幸福～風雨過後，總有彩虹在前方。」

▲▼家寧和Andy七夕沒同框。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby、andy1994x）

