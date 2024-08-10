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王子穿上人魚裝玩瘋了　你能認出誰是KID嗎？　

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》前往日本中部鳥羽出外景，由主持人吳宗憲、KID、坤達領軍純愛教主郭靜、K歌歌王陳勢安、文青女神魏如昀、超強新人Miusa（妙莎）、新手媽咪晏柔中以及睽違八年再來玩的王子邱勝翊，實力派歌手與全明星運動高手的組合，這次來到海女的故鄉「鳥羽」，與可愛的動物明星相見歡，讓主持人吳宗憲開心表示：「沒有錯！我們一路飛翔過來日本鳥羽，這個地方山明水秀，充滿了熱情。」

▲前進日本海女的故鄉「鳥羽」與動物明星相見歡吳宗憲(左起)、郭靜、超強新人Miusa、王子邱勝翊、KID。（圖／好看娛樂）

▲前進日本海女的故鄉「鳥羽」與動物明星相見歡吳宗憲(左起)、郭靜、超強新人Miusa、王子邱勝翊、KID。（圖／好看娛樂）

相隔一年半《綜藝玩很大》再度前往日本，在飼養了超過1200種、20000隻以上的海洋與河川中生物的鳥羽水族館，親眼見到超人氣網紅海獺，可愛模樣讓眾人讚嘆，之後更與海象、海豚互動，大夥兒也是手機拿出來拍個不停，KID更直呼：「真的很棒耶！」欣賞完可愛動物後迎來遊戲關卡，王子發揮超強肺活量，吹紙牌一路吹贏郭靜。

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▲前進日本海女的故鄉「鳥羽」與動物明星相見歡吳宗憲(左起)、郭靜、超強新人Miusa、王子邱勝翊、KID。（圖／好看娛樂）

▲陳勢安扮人魚也很是很逗趣。（圖／好看娛樂）

上次王子造訪《綜藝玩很大》被打扮成志村健怪叔叔創下高收視，這次製作單位再度出招，讓王子穿上美人魚裝扮醜，不過金髮與墨鏡的搭配，加上超高顏值，反而讓眾人稱讚酷似日本第一男公關羅蘭。而同樣戴上長假髮與穿上美人魚裝的坤達，也被大家讚爆「好漂亮喔！」不過大夥兒打扮美美的卻要挑戰健康步道障礙賽，即使俊男美女也不敵腳底按摩，痛到大叫且猙獰面容一一浮現。

▲前進日本海女的故鄉「鳥羽」與動物明星相見歡吳宗憲(左起)、郭靜、超強新人Miusa、王子邱勝翊、KID。（圖／好看娛樂）

▲王子(右三)人魚扮相很俊美。（圖／好看娛樂）

除了健康步道毀容術，眾人更接受絲襪套頭挑戰，為了得分，隊員們拋開偶包完成關卡，讓人驚呼偶像們真的玩開了。相隔一年半，本週《綜藝玩很大》再度前往日本海女的故鄉「島羽」，除了闖關玩遊戲外，眾人也一起大啖當地海鮮，現烤鮑魚、龍蝦、生魚片來者不拒，坤達等人還與海女奶奶共舞，玩得非常開心。

除了吃喝玩樂，此次日本行更多了傳統文化的體驗，甚至前往自古以來修行者的必經聖地—白瀑大明神，輸家將要進行一場瀑布修行，最後兩隊人馬誰能獲得最後勝利？哪一隊體驗苦行僧修行？

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吳宗憲, KID, 坤達, 王子, 陳勢安

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