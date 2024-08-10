鳳梨「老婆行為很異常」！低調過父親節…買單前被告知1驚喜：背脊發涼

記者潘慧中／綜合報導

鳳梨（吳泓逸）與穩定交往4年的歐菈於2月宣布結婚，不時會與粉絲分享家庭生活。有趣的是，他在父親節當天意外發現，「老婆行為很異常」，明明還沒有小孩，妻子卻說要幫忙過父親節，「我心裡湧上一股不安以及涼意。」

▲歐菈幫鳳梨過父親節。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）



鳳梨在社群網站透露，父親節當天傍晚，歐菈叫他的司機趕快回家過節之外，還訂好餐廳要幫他過父親節，「更扯的是剛剛吃飽她居然付完了…我吃飽要付錢的時候整個背脊發涼…。」

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▲歐菈請鳳梨吃大餐。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）



內心頓感不安的鳳梨，連忙發文和粉絲分享，結果釣出歐菈親自留言解答「補充體力？請準備好應戰」，讓他相當無奈，「我最近真的被破事搞到很疲勞了…還要應戰…？」夫妻互動逗樂大批網友。

▲▼鳳梨和歐菈在留言區的互動超搞笑。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）



事實上，鳳梨日前被前任罔腰上傳昔日毆打對方的影片後，歐菈依然力挺老公，「你們管好自己就好了，我家的事干你屁事啊」，她強調自己完全沒事，「你要說我有沒有被打到，欸！好幾次！都被肉棒打到」，不改愛開玩笑的本性。

鳳梨IG全文：

我老婆今天行為很異常…

傍晚就叫我司機趕快回家過父親節…

然後叫我開車帶她出門一下…

出門後又說她訂好餐廳要幫我過父親節…

更扯的是剛剛吃飽她居然付完了…

我覺得這一切的一切都很詭譎…

我心裡湧上一股不安以及涼意…

但確切我說不太上來…