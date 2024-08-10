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紀卜心道歉6天後「首度露面了」！0偽裝跑咖全被拍 近況照曝光

記者潘慧中／綜合報導

紀卜心與百萬YouTuber小吳的手搖飲店日前因乳源標示問題引發爭議，事後又因回應網友「你是文盲」一句話持續挨轟，7月31日正式發文致歉後，直到6天後才首度露面分享近況。

▲▼紀卜心。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

▲紀卜心分享近況照。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

紀卜心6日上傳朝聖新開幕咖啡廳的美照，可以看到她身穿白色露肩上衣，搭配黑白格紋的高腰長褲，襯托出纖細腰身。她手拿紙杯露出淺笑，神情輕鬆愉快。

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▲▼紀卜心。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

▲▼飲料店發生風波後，紀卜心首度露臉。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

▲▼紀卜心。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

不只這樣，紀卜心9日再度上傳跑咖美照，「踏踏北投關渡可愛的咖啡廳」，只見她穿著白色無袖針織上衣搭配牛仔褲，背著名牌包，整體造型簡約又時尚。

▲▼紀卜心。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

▲▼紀卜心北投跑咖。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

▲▼紀卜心。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

關於飲料店引發的風波，紀卜心日前解釋，首次發布了「衛生局來稽查後回覆我們並無違規事宜」的聲明後，才了解大眾在意的是菜單標示不清，後續才二度發聲明。然而，儘管坦承疏忽，但仍有很多消費者不接受，之後才會決定發小吳的道歉影片以及自己的文字聲明，「菜單行銷上雖然沒有參與到，但文字標示不清造成誤會，身為產品推廣人，我跟小吳要負更多責任，所以我們承認我們的疏忽以及承諾會改進。」

▲▼紀卜心和小吳一起創立的手搖飲店日前引發爭議。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

紀卜心表示道歉有很多種方式，小吳選擇用影片，她則是文字聲明，並沒有「不錄道歉影片、沒有歉意」的意思，她提到自己親自回覆很多私訊、一一道歉，但沒能符合大家心中期待的道歉、讓支持自己的粉絲失望，她感到很抱歉。

針對罵網友是「文盲」一事，紀卜心再次致歉，「當下再怎麼難受都不應該這樣回覆，我完全對我講出的話負責任。我向該名網友慎重的道歉，對社會大眾做了不好的示範，我會檢討。」

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