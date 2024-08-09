婁峻碩跟陳念琴有私交「上場前都聽他歌」　奪牌祝賀訊息曝光！

記者黃庠棻／台北報導

愛情電影《夏日的檸檬草》由李沐、曹佑寧、婁峻碩主演，2日才剛上映，票房就已經破千萬，成績相當亮眼。今（7）日舉辦「七夕同歡場見面會 」，到場影迷都有機會跟主演們拍照，3人穿著翅膀衣一同現身，可愛的造型讓現場粉絲尖叫聲爆棚。

▲《夏日的檸檬草》舉辦七夕同歡場見面會。（圖／記者黃克翔攝）

李沐、曹佑寧、婁峻碩今天穿上天使、惡魔造型的翅膀衣現身，談到即將到來的七夕，曹佑寧透露自己不太會過節日，認為伴侶最好的禮物就是陪伴，李沐跟婁峻碩也不約而同表示七夕會在工作中度過，跟影迷一起歡度情人節。

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▲《夏日的檸檬草》舉辦七夕同歡場見面會。（圖／記者黃克翔攝）

值得一提的是，婁峻碩跟剛奪得奧運銅牌的拳擊國手陳念琴有私交，過去曾一起參加過運動品牌活動，後續也建立了好交情，尤其陳念琴要出戰前，婁峻碩都會轉發替對方加油。而婁峻碩被問到陳念琴奪牌後有無傳訊祝賀，也大方回答「有啊！」

▲婁峻碩跟陳念琴有私交。（圖／記者黃克翔攝、達志影像／美聯社）

而陳念琴的回應，婁峻碩則說道「她說『比賽前聽你的歌很有用喔』！」雙方的互動相當可愛。此外，婁峻碩被問到先前焦凡凡爺爺特地在日曆上，標註要到戲院支持他的電影，爺爺看完後的反應也相當可愛，虧他「吃豬腳真的吃得很醜」，但下一句他生存慾爆發直呼「爺爺說的都是對的。」

▲焦凡凡爺爺堅持到電影院看婁峻碩演的新電影。（圖／翻攝自Instagram、Threads／fan0914fan）