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王陽明信義區開百萬阿法被撞！驚險畫面曝　他下車怒飆肇逃男：還在笑

記者田暐瑋／綜合報導

藝人王陽明8日下午駕駛百萬Alphard休旅車在台北市信義區，遭一輛白色小客車擦撞，對方在擦撞後並未停車處理，而是選擇加速逃逸，他氣得一路狂追，最後成功攔下肇事車主，當場下車教訓對方要求道歉，他將整段過程PO上網，「他在道歉的時候他還在笑，fucking smiling！」

▲王陽明信義區遭擦撞。（圖／翻攝自王陽明IG）

▲王陽明信義區遭擦撞。（圖／翻攝自王陽明IG）

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王陽明在信義區遭一輛轎車擦撞，對方未依規定行駛在車道中央，後遇上前方車流突然變換車道發生擦撞，對方還加速逃逸，他一連追了多個路口，才在一處紅綠燈轉彎處攔下，他一下車就氣憤開罵，肇事車主原本還想辯解，最後被罵到不斷道歉，他強調只是要求對方道歉：「我今天沒有要對你怎麽樣，我要拍你是因為我要教訓一下，你這樣子沒有道德的。」

在對方坦承並道歉後，王陽明表示因為車子沒有太大損傷，沒有報警也無意究責，僅希望透過此舉教育肇事者，但事後他仍氣憤說：「我在追他的時候呢，他還闖紅燈，最後是因為另外一邊的紅燈，我們按喇叭他才停下來，然後你知道更靠北的事是，他在道歉的時候他還在笑！fucking smiling！」

▲王陽明信義區遭擦撞。（圖／翻攝自王陽明IG）

▲王陽明信義區遭擦撞。（圖／翻攝自王陽明IG）

這段影片引發網友熱議，王陽明說道：「我會發這個影片因為我想要讓大家知道，不論是開車走路或是騎車，請大家一定要更加小心！因為有的時候不是我們的問題，而是別人會過來碰到你！假設真的不小心發生意外了，也記得一定要錄影保護自己！」最後更用自己在《角頭》裡的角色Michael哥嗆聲：「幸好他沒有遇到Michael哥，因為如果遇到Michael哥的話他就死定了！」

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