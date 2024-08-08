《捍衛戰士：獨行俠》音樂會來了！湯姆克魯斯讚「電影的心跳」

記者許逸群／台北報導

由英國皇家阿爾伯特音樂廳製作並世界首演的《捍衛戰士：獨行俠》電影交響音樂會，9月27日在皇家阿爾伯特音樂廳拉開序幕，海外首站首爾10月5日，接著10月11日、13日登陸台北國家音樂廳，由交響樂團現場演奏，搭配大銀幕放映全片電影。

▲《捍衛戰士：獨行俠》電影交響音樂會將登陸台北國家音樂廳。（圖／環球音樂提供）

《捍衛戰士》第二集，睽違36年終於登上大銀幕，在串流平台興起的時代，湯姆克魯斯霸氣宣言：「我的電影只為大銀幕而生！」為達到最佳效果，湯姆克魯斯率領眾演員，突破極限親自駕駛F/A-18戰鬥機，捕捉最真實、直接的細節，更創下全球票房14.54億美元（約445億元台幣）的佳績。

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▲湯姆克魯斯領銜主演的《捍衛戰士：獨行俠》創下高票房。（圖／環球音樂提供）

哈羅德方特梅耶在1986年寫下的主題旋律，在2022年《捍衛戰士：獨行俠》中依然是不可或缺的核心主題。2022年續集除了哈羅德，甚至請來奧斯卡金獎作曲家、當代電影音樂王者漢斯季默主力操刀，近兩集《不可能的任務》電影音樂大師羅恩巴夫加入，三位大師共同創造傳奇作品，為當代電影立下典範。

此外，共和世代量身打造〈I Ain't Worried〉以輕鬆搖滾曲調貫穿，為電影點綴不同的幽默色彩。湯姆克魯斯更特別邀請美國樂壇天后女神卡卡作曲及獻唱電影主題曲〈Hold My Hand〉，大讚：「這首完美敞開了電影情緒核心的大門，自然而然融入電影中，這是我們電影的心跳！」