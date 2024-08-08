王齊麟甜PO「陳詩媛打羽球背影」！　感動喊：金牌女友終於開始了

記者高語璠／綜合報導

奧運金牌羽球國手王齊麟在4月大方認愛「樂天女孩」陳詩媛（十元），小倆口不時透過社群網站隔空放閃，甜蜜指數爆表。他8日發出女友打羽球的畫面，在空白處寫下「金牌的女朋友終於開始打球了」，此話一出，逗樂不少網友。

▲王齊麟曬出女友打羽球畫面。（圖／翻攝自Instagram／chilinwang）

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透過王齊麟分享出來的影片可見到，陳詩媛以一身運動風穿搭現身球場，畫面中，她似乎對羽球的規則不太清楚，經過男方弟弟的指導後，成功將球打到正確位置，從背後看不論是發球還是擊球的姿勢都相當可愛，此外，站在後方的王齊麟趕緊拿出手機紀錄這珍貴的一幕，欣慰地說：「金牌的女朋友終於開始打球了，好感動，感謝金牌弟陪伴。」

▲王齊麟、陳詩媛今年4月大方認愛。（圖／翻攝自Threads／chilinwang）

片段曝光後，讓人不禁聯想到陳詩媛過去所拍攝的奧運特輯影片。當時身為嘉賓的王齊麟被問到是否會教陳詩媛打球，他表示當然要啊，「奧運金牌女朋友不會打球，能看嗎。」此話讓站在旁邊的女友感到無言，但他保證過程絕不會罵人，會以「愛的教育」來教導，一來一往超真實的互動，閃瞎眾人眼睛。

▲王齊麟曾表示會以「愛的教育」教導陳詩媛打羽球。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）