韓警：SUGA騎的不是電動滑板車！　「刑責恐加重」公司聲明被揪3不同處

記者張筱涵／綜合報導

防彈少年團（BTS）成員SUGA於6日晚間在酒醉狀態下騎乘電動腳踏車，因跌倒被警方發現後遭到調查，所屬經紀公司BigHit Music聲明中提到「被處以罰款和吊銷駕照」。但事情到了晚上出現了變化，首爾龍山警察局相關人士表示，他所騎乘的不是電動滑板車，目前也還沒下處分。

▲SUGA服役期間酒駕引爭議。（圖／翻攝自Instagram／agustd）



據韓媒《STARNEWS》報導，首爾龍山警察局相關人士7日在電話中表示，SUGA在6日晚間在喝酒狀態下騎乘的車輛，被認為是有座椅的「電動車（전동 스쿠터）」，懲處也會依據他所騎乘的是「電動滑板車（전동 킥보드）」還是電動車而有所差異，現在雖然尚未被要求進行追加傳喚，但針對這部分會繼續調查。另外，該名人士更說「罰款懲處目前還沒有下達處分，吊銷駕照處分的程序也還在進行中」。

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而根據另一間韓媒《NEWS1》報導，警方在6日晚間11點15分（南韓時間）接獲報案指出「有疑似酒駕的車輛」後，便出動前往漢南洞一帶且發現了跌倒的SUGA，進行酒測後，SUGA的酒精濃度超過吊銷駕照的0.08％。而就警方當下闡述，SUGA所騎乘的是「電動車（전동 스쿠터）」，並不是一般只有腳踏板的滑板車，而是有座椅的。

【2024/8/7 18:49更新｜韓媒《JTBC》公開監視器畫面，可見SUGA騎乘電動車行駛在道路上】

▲SUGA騎電動車行駛在道路上。（圖／翻攝自theqoo）



然而，BigHit Music今天早上所發出的聲明是說，SUGA騎乘500公尺後在家門口跌倒被附近的警員發現，且騎乘的是「電動滑板車（전동 킥보드）」；SUGA本人的道歉聲明中，所闡述的當下狀況也和公司聲明相同。他們的說法和警方不一致的情況下，在韓各大論壇再次引起討論。

▲左為電動車（전동 스쿠터），右為電動滑板車（전동 킥보드）。（圖／翻攝自NAVER BLOG）

根據南韓《道路交通法》，電動滑板車（전동 킥보드）、電動平衡車（전동이륜평행차）和電動輔助自行車（전동기 동력만으로 움직이는 자전거）都屬於「個人移動裝置（개인형 이동장치）」，這類車輛都會被限速在時速25公里以下，且機體本身重量未滿30公斤。

不過，電動車（전동 스쿠터）並不是如此，時速將依驅動裝置的不同達到不同的速度（大部分行駛在一般道路上可達時速50公里），因此也不被歸類在個人移動裝置裡。

酒駕電動滑板車（전동 킥보드）和電動車（전동 스쿠터）的罰則有很大的不同，若是前者將會被罰韓幣10萬元（約台幣2500元），後者則是刑法懲處對象，將被判1年以上、2年以下有期徒刑或韓幣500萬元（約台幣12.5萬元）以上、1000萬元（約台幣25萬元）以下的罰款。

至截稿前，BigHit Music和SUGA都未有新的聲明。

【韓警與BigHIt Music聲明不同處】

1. SUGA跌倒時，並非被附近警員發現，而是警方接獲報案前往發現他跌倒在那。

2. SUGA尚未被處分罰款和吊銷駕照，韓警表示罰款部分尚未下達最終處分，吊銷駕照部分則正在跑程序。

3. SUGA所騎乘的並非電動滑板車（전동 킥보드），而是電動車（전동 스쿠터）。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。