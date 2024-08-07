涂善存2度演BL「最萌身高差CP」公開！　深V露巨肌…羞曝有床戲

記者黃庠棻／台北報導

GagaOOLala推出全新原創華語BL影集《彈一場完美戀愛 First Note of Love》集結高顏值跨界黃金卡司組合，邀來涂善存、張豐豪、劉泯廷、Jame Kasama主演，今（7）日舉辦開播記者會，還邀請粉絲共襄盛舉，現場尖叫聲連連。

▲《彈一場完美戀愛》舉辦記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

《彈一場完美戀愛》主要CP涂善存、張豐豪在戲中是偶像與迷弟的組合，兩人在片中有許多對視的戲碼，身高相差了6公分，最萌身高差形成一大亮點。兩人被問到拍戲時怎麼培養默契，不約而同回答「一起練團」，也透露在高雄拍攝的時候，雙方的房間剛好在隔壁，都會去串門子聊天。

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▲《彈一場完美戀愛》由涂善存跟張豐豪組成CP。（圖／GagaOOLala提供）

不僅如此，涂善存被問到拍戲有沒有心動瞬間時，他坦言張豐豪的眼睛很有「療癒力」，在對戲的時候常常看著對方的眼睛，都會覺得「被安慰到」。而張豐豪則誇讚與涂善存拍吻戲的時候「氛圍很好」，兩人的默契好到不講話就可以開始拍，拍久了之後就更熟練了。

▲《彈一場完美戀愛》由涂善存跟張豐豪組成CP。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，涂善存在記者會上也特地上台唱了插曲，展現自彈自唱的實力，穿著深V背心現身，大秀胸肌與手臂肌肉，更表示在劇中會有洗澡露身材的戲碼。訪談時，導演練建宏露出神秘微笑，要觀眾好好期待第十集，主CP涂善存和張豐豪會有「在床上」的親密戲。

▲《彈一場完美戀愛》涂善存。（圖／記者黃庠棻攝）