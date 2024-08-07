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汪建民肺腺癌4期「最討厭被問1句話」　掉髮拒接通告！腦2腫瘤恐癲癇

記者劉宜庭／綜合報導

汪建民罹患肺腺癌4期，癌細胞已擴散到頸椎及腦內，接受化療後頭髮掉光，聽見醫生告知「很嚴重」，一度消極不願上通告，直到近日調適好心情，病情也有所好轉，才鼓勵勇氣露面錄影，分享抗癌過程及心境變化。

▲汪建民罹癌後首度上節目。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲汪建民罹癌後首度上節目。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲汪建民化療期間頭髮掉光。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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在節目《單身行不行》中，汪建民透露，本身喜愛運動，經常去打籃球、棒球，加上不抽菸、不喝酒，去年11月底發覺背痛時，本以為只是普通症狀：「男生一定很鐵齒，就告訴我自己，一定是我哪裡肌肉痠痛，或者是我運動傷害、舊疾復發什麼之類的。」

後來，汪建民多次使用痠痛貼布或運動相關噴霧，都沒有用，「一直到兩手開始神經痛，我才覺得不對，這個應該不是一般的運動傷害。」因此，他才動身去檢查，照完就發現癌細胞已經擴散到頸椎和腦。

▲汪建民罹癌後首度上節目。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲汪建民罹癌後首度上節目。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

當時，面對汪建民提問「可以坦白告訴我嚴不嚴重」，醫生回答「建民哥，很嚴重」，但隨後安慰：「我們不要去想這些東西，接下來應該要怎麼治療，我們就來安排。」後來，汪建民接受至少9次化療、60多次電療，暴瘦12公斤，身心飽受煎熬，「我後來都不接通告了，其實我一直到6、7月份，我才比較勇敢地去站在鏡子前面。」

原來，汪建民原本不願接受生病後自己的模樣，「因為整個是…那個一看就知道『你怎麼了』，已經瘦到剩下眼窩。」由於他一發現罹癌，病情就已經是很嚴重的狀態，自爆差點想不開：「我坦白說最糟糕的那段時間，就是剛開始接受治療那段時間，我就想怎麼樣才能夠結束這一切。」

此外，汪建民原本很健康，加上本身個性的關係，起初不願讓眾人知道自己生了這麼嚴重的病，更不想被外界誤會是在打悲情牌：「所以我就乾脆連任何通告我都不接。」所幸如今病情有所進展，化療效果好，雖然腦部仍需吃藥控制，但他經過身邊親友勸說，才願意上節目、出面分享抗癌過程，也成為他生活的一項動力。

▲汪建民罹癌後首度上節目。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲汪建民罹癌後首度上節目。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲汪建民罹癌後最不想被問「有沒有好一點」。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

另外，汪建民也提到，罹癌後最不喜歡聽到別人說的話，「我非常討厭聽到人家說『建民哥你有沒有好一點』」原因是他每天都在電療、化療跟吞十幾顆藥，受盡折磨，「怎麼可能好一點呢，我寧可你跟我說『建民哥加油』、『建平哥你辛苦了』。」

▲汪建民罹癌後首度上節目。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲汪建民電療全身過敏起紅疹。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

錄影期間，汪建民公開化療後頭髮一度掉光的照片，但目前已經長回來，只剩下一小塊還沒長出來；讓他較為困擾的是，他電療後全身都過敏起紅疹，就連醫生也沒見過這樣的情況，推測應是個人體質導致，「每個人反應可能不太一樣，因為腫瘤師跟電療師都說，沒有見過這樣子的情況。」

汪建民還透露，起初聽見醫生說「想吃什麼就吃什麼，不要避諱」，誤以為自己時日不多，後來才發現真的是要補充營養，能吃就吃，他雖然味覺受到影響，起初吃不太下，但後來漸漸習慣，體態也已經比年初好很多。

汪建民經過化療，原本將近9公分的腫瘤已經不到3公分，效果好到讓醫生都感到驚訝，但由於癌細胞擴散到腦，「腦裡面的那兩顆（腫瘤）它會異常地放電，那我會不自覺地走路會偏，因為壓到神經。」因此，他目前每天除了吃類固醇，還得吃抗顛顯的藥物，若不吃的話「隨時都會有癲癇的危險」。

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汪建民, 肺腺癌, 抗癌, 化療, 心境, 健康

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