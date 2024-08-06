這位國手帥爆！朴寶劍出戰奧運拳擊　金牌到手「滿臉傷」劇照曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員朴寶劍2022年4月正式退伍，相隔2年，他近來即將以《Good Boy》回歸小螢幕，戲劇搭上2024巴黎奧運熱潮，他所飾演的角色為奧運拳擊金牌得主「尹東柱」，官方6日曝光首波預告照，他身上掛著金牌，臉上滿臉都是傷，逼真的劇照掀起熱烈討論，粉絲大呼「太期待了」。

▲朴寶劍新戲飾演奧運選手。（圖／翻攝自JTBC）



戲劇《Good Boy》6日釋出一系列朴寶劍正式劇照，他飾演代表韓國出戰的拳擊國手，頂著一頭爆炸捲髮，有別於以往帥氣的扮相，身材練得結實精壯炸出二頭肌，面對敵人的攻擊快速閃躲，架勢十足的劇照，令粉絲非常期待，留言區暴動表示「哪有這麼帥的拳擊手」、「戲劇超會宣傳搭上奧運」、「瘋掉，朴寶劍就是角色本人」。

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▲朴寶劍劇照很熱血。（圖／翻攝自JTBC）



不僅如此，劇組釋出的朴寶劍劇照，雖然面部全都是傷，但獲勝拿下金牌的他，臉上帶著驕傲的笑容，《Good Boy》幾張照片曝光，讓人看得相當振奮人心。

戲劇《Good Boy》是朴寶劍退伍之後，首部小螢幕作品，他與金所泫首度搭擋合作，女方飾演奧運射擊金牌得主，憑著出眾的美貌成為「射擊女神」廣受歡迎，只是後來放棄運動成為一名警察，本劇預計在下半年播出。