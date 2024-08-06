父親節將至　郭子乾想起爸爸　一定要傳承這件事

記者葉文正／台北報導

由「老人福利關懷協會」推動的「有我乎恁靠恁就袂艱苦（有我給你靠你就不辛苦）」清寒長輩救助計畫，邀請知名藝人郭子乾擔任愛心大使，一起守護獨居、拾荒等清寒貧困長者，透過關懷訪視、物資包發送、房屋修繕、急難醫療救助等，給予年邁又衰弱的清寒長輩度過生活困難的重要糧食、溫暖的關心與生命的盼望。

▲郭子乾(左)與弱勢長輩。（圖／中華民國老人福利關懷協會）

郭子乾在探訪弱勢長輩的過程中，回想自己也已步入花甲之年，家中也有高齡的爸爸媽媽，他思考著如果自己的爸爸媽媽是自己探訪的孤苦無依的老人家，那會有多心疼？因而有感而發，呼籲各界慷慨解囊，支持像「老人福利關懷協會」的社福機構，「我們很難想像弱勢老人過怎樣的生活，這次能去關懷陪伴，聊表一下自己的心意，我覺得是很有意義的事情。」父親節將至，在訪視的過程中郭子乾也想念過世的爸爸，透露年節時都會煮爸爸的拿手好菜一解思親之情。

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▲郭子乾幫助弱勢長輩。（圖／中華民國老人福利關懷協會）

台灣成為超高齡社會面臨倒數，人口快速老化中，根據統計，台灣目前歲以上老人人數已逼近萬，低收及中低收入戶約達萬人，還有生活在貧窮線邊緣，受限於社福制度而無法領取補助的清寒長輩也多達數萬名，他們大多是無依無靠的獨居長輩，有的則需撐起家計照顧生病家人，自身也面臨身體退化、疾病纏身，在城市角落苦苦掙扎，處境極為艱難。

▲郭子乾最近仍有戲劇演出。（圖／中華民國老人福利關懷協會）

這次邀請郭子乾擔任愛心大使，與協會一同前往探訪弱勢老人，兩位長輩的境遇都讓他感觸良多。其中一名高齡八十的阿嬤，平時靠著做家庭代工與拾荒維生，年邁的她除了照顧自己還要照料中風和狀況不斷的兩個兒子，加上阿嬤身上也有許多的病痛，訪視過程當中不斷詢問，「好了嗎？好了嗎？我的腳站不住了。」都讓他相當心疼，他細算阿嬤就算每天全力完成代工產品跟撿資源回收品，一個月也僅能賺台幣一兩千元，直呼：「真的很心疼，社會上竟然有這樣的老人在生活著，我們更應該伸出援手去關懷他們和探視他們。」

父親節將至，孝順的郭子乾在與長輩們相處的過程中也憶起和爸爸相處的過往，無論是戲劇或綜藝中的演出，無論角色和戲份的多寡，爸爸永遠是給予最大的讚美和支持，常常誇讚一定要有郭子乾參與演出才是最完美的作品，是他演藝路上最大的粉絲。

郭子乾一直惦記爸爸的拿手菜，東北口味的酸菜鍋，最核心的酸菜醃製都有爸爸的獨門秘方，是他記憶中與爸爸珍貴的回憶，如今雖然爸爸已經離開了，但他仍然會趁過年家人團聚之時，親手將這道爸爸拿手好菜傳承下來，與哥哥一起想念摯愛的爸爸。這次有機會關懷弱勢老人，也讓他想起與爸爸相處的珍貴回憶，盼能透過自己小小的力量，讓更多長輩們感受到來自各界的溫暖，是相當有意義的事情。