導演王鼎霖偕老婆與團隊　奔走兩萬多公里世界各地《還錢》

記者葉文正／台北報導

由知名監製葉如芬、郝柏翔與新生代導演王鼎霖共同攜手推出的電影《還錢》已於8月1日在Netflix上映，上線首週即登上電影排行榜第一名。電影《還錢》是王鼎霖自編自導欲打造劫盜喜劇系列電影，由陳柏霖、李銘忠、蔡凡熙、林哲熹組成華麗竊盜集團，與吳慷仁、高英軒和大飛等卡司主演。

▲導演王鼎霖(左)偕演員蔡凡熙(右)參加第23屆美國紐約亞洲影展。（圖／傑星傳播）

電影中的關鍵情節不僅向多部好萊塢經典電影致敬，還有許多從生活周邊發想的笑「梗」，挑戰觀眾的幽默感，美式笑點節奏強烈，代入感生動且深刻。

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▲導演王鼎霖(左)與丁巧唯。（圖／傑星傳播）

電影《還錢》今年同時入選第23屆瑞士納沙泰爾國際奇幻影展亞洲競賽、第28屆韓國富川國際奇幻影展、第23屆美國紐約亞洲影展以及第7屆澳洲台灣影展。

▲導演王鼎霖與演員蔡凡熙出席美國紐約亞洲影展，與當地媒體訪談。。（圖／傑星傳播）

導演偕蔡凡熙等演員及團隊在7月跨越兩萬多公里，分別至韓國富川和美國紐約參與特映，能夠讓籌備多時的心血在世界各地影展播映，導演王鼎霖謙虛表示：「團隊和演員的默契功不可沒，也要謝謝家人們的支持，原本擔心語言會不會影響西方國家觀眾對於劇情橋段的理解，沒想到迴響非常好，有機會可以跟世界各地的民眾分享切磋觀影心得，非常有趣。」

武打甜心丁巧唯此行也愛相隨陪伴老公，跟著導演王鼎霖到世界各地「還錢」，笑說老公最近改稱自己是《還錢》後援會會長。除了參加影展，在紐約的時候丁巧唯還特別事前預約，讓兩人的照片登上紐約時代廣場廣告牆面，製造驚喜送給先生；除此之外，工作之餘兩人也會到處旅遊，丁巧唯也經常發佈旅途中的趣事或是閉眼照等惡趣味互動，讓私下也幽默感十足的兩人吸引了不少網友追蹤。