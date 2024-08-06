ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

木村拓哉罕見拍香港廣告！吃「神級早餐」…最狂賣口紅創驚人業績

記者陳芊秀／綜合報導

日本男神木村拓哉罕見接下香港美食外送平台「foodpanda」的廣告，近日廣告影片正式公開，掀起熱烈迴響。而他不只接演電視劇收視奇高，廣告影響力也相當驚人，牽動的經濟效益更是金額龐大，日本以「木村拓哉效果」來形容這種現象，至今仍沒有其他藝人可以超越。

▲▼木村拓哉罕見接拍香港的美食外送平台廣告。（圖／翻攝自網路）

▲木村拓哉罕見接拍香港的美食外送平台廣告，吃起神級早餐「楓糖鬆餅漢堡」。（圖／翻攝自網路）

綜合日媒報導，香港麥當勞宣布推出有「神級早餐」之稱，原本是日本限定的「楓糖鬆餅漢堡（McGriddles）」，一推出就造成各家分店排隊熱潮。而香港的美食外送平台「foodpanda」宣布獨家可外送「楓糖鬆餅漢堡」，期間自8月5日至9月8日為止，更請到大神級木村拓哉來拍宣傳廣告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廣告片中，木村拓哉穿淡粉色系襯衫，出現在女孩的夢中，可是女孩擔心再睡就買不到「楓糖鬆餅漢堡」了，正要飛離時被他一手拉回，笑說沒事，最後更親自用粵語說一句廣告台詞。而他抓住漢堡的手勢，與他過去代言日本麥當勞時的手勢一模一樣。

▲▼木村拓哉罕見接拍香港的美食外送平台廣告。（圖／翻攝自網路）

▲木村拓哉拿漢堡的手勢相當有型。（圖／翻攝自網路）

木村拓哉自2020年起為日本麥當勞拍攝一連串廣告，受到傑尼斯事務所問題影響，與麥當勞沒有再續約。不過他在亞洲的知名度相當高，娛樂圈人士透露，他因接拍香港廣告，努力在學廣東話，這次拍廣告只是第一步，未來在華人影視圈活動的機會將大大增加。

而木村拓哉的廣告魅力到底有多大？他同時參與偶像團體「SMAP」活動以及主演多部夯劇走紅，人氣遍及男女老幼，過去為知名化妝品品牌代言口紅，創下2個月大賣312萬支的紀錄，轟動業界，因此被命名「木村拓哉效果」。他拍的髮蠟廣告、牛仔褲廣告都掀起模仿潮，近年則是無酬勞扮裝織田信長，參加「岐阜信長祭」遊行，吸引全國各地粉絲動員朝聖，為岐阜縣帶來39億日幣的觀光財，令人驚嘆「木村拓哉效果」威力不減。

▲▼木村拓哉罕見接拍香港的美食外送平台廣告。（圖／翻攝自網路）

▲▼木村拓哉罕見接拍香港的美食外送平台廣告。（圖／翻攝自網路）

▲木村拓哉拍口紅廣告，銷量賣破312萬支。（圖／翻攝自網路）

▲▼木村拓哉罕見接拍香港的美食外送平台廣告。（圖／翻攝自網路）

▲木村拓哉髮蠟廣告掀模仿潮。（圖／翻攝自網路）

▲▼木村拓哉罕見接拍香港的美食外送平台廣告。（圖／翻攝自網路）

▲▼木村拓哉罕見接拍香港的美食外送平台廣告。（圖／翻攝自網路）

▲木村拓哉扮裝信長遊行，為岐阜縣帶來39億日幣的觀光財。（圖／翻攝自網路）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

推薦閱讀

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

王齊麟被敲碗「回台先放閃陳詩媛」　爽答3字網嗨翻…女友揭他1秘密

王齊麟被敲碗「回台先放閃陳詩媛」　爽答3字網嗨翻…女友揭他1秘密

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

瘦子禁菸場所「脫衣抽菸」　後台吞雲吐霧畫面全播出…誤觸法

瘦子禁菸場所「脫衣抽菸」　後台吞雲吐霧畫面全播出…誤觸法

影帝黃秋生力挺林郁婷「厲害又勇敢」！　見台灣人批她是男人：蠢

影帝黃秋生力挺林郁婷「厲害又勇敢」！　見台灣人批她是男人：蠢

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

王齊麟被敲碗「回台先放閃陳詩媛」　爽答3字網嗨翻…女友揭他1秘密

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

木村拓哉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金曲歌王投資失利負債！　慘無地方住「露宿街頭」
  2. 劉德華萬人演唱會「暫停演出急下台」！　歌迷遭保全抬走嚇壞
  3. 炎亞綸直播賣蛋捲　突遭吃豆腐
  4. 《如懿傳》李純認愛！　熱戀陸歌手馬頔
  5. 金鐘星光主持人又喜又悲　外公剛過世現場被慶生　心情好煎熬
  6. 鄭中基突退出演藝圈！原因曝光「認罹憂鬱症+酗酒成癮」將赴美治療
  7. 惠利聽到記者的提問⋯　記者會上當場爆哭：對不起，我怎麼了
  8. 李程彬叫王識賢「爸爸」體驗父子情：他待我像自己的小孩
  9. 木村拓哉罕見拍香港廣告！吃「神級早餐」…最狂賣口紅創驚人業績
  10. 《人生清理員》影集版預告曝！海報「笑容」揭背後寓意

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366