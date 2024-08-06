木村拓哉罕見拍香港廣告！吃「神級早餐」…最狂賣口紅創驚人業績

記者陳芊秀／綜合報導

日本男神木村拓哉罕見接下香港美食外送平台「foodpanda」的廣告，近日廣告影片正式公開，掀起熱烈迴響。而他不只接演電視劇收視奇高，廣告影響力也相當驚人，牽動的經濟效益更是金額龐大，日本以「木村拓哉效果」來形容這種現象，至今仍沒有其他藝人可以超越。

▲木村拓哉罕見接拍香港的美食外送平台廣告，吃起神級早餐「楓糖鬆餅漢堡」。（圖／翻攝自網路）

綜合日媒報導，香港麥當勞宣布推出有「神級早餐」之稱，原本是日本限定的「楓糖鬆餅漢堡（McGriddles）」，一推出就造成各家分店排隊熱潮。而香港的美食外送平台「foodpanda」宣布獨家可外送「楓糖鬆餅漢堡」，期間自8月5日至9月8日為止，更請到大神級木村拓哉來拍宣傳廣告。

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廣告片中，木村拓哉穿淡粉色系襯衫，出現在女孩的夢中，可是女孩擔心再睡就買不到「楓糖鬆餅漢堡」了，正要飛離時被他一手拉回，笑說沒事，最後更親自用粵語說一句廣告台詞。而他抓住漢堡的手勢，與他過去代言日本麥當勞時的手勢一模一樣。

▲木村拓哉拿漢堡的手勢相當有型。（圖／翻攝自網路）

木村拓哉自2020年起為日本麥當勞拍攝一連串廣告，受到傑尼斯事務所問題影響，與麥當勞沒有再續約。不過他在亞洲的知名度相當高，娛樂圈人士透露，他因接拍香港廣告，努力在學廣東話，這次拍廣告只是第一步，未來在華人影視圈活動的機會將大大增加。

而木村拓哉的廣告魅力到底有多大？他同時參與偶像團體「SMAP」活動以及主演多部夯劇走紅，人氣遍及男女老幼，過去為知名化妝品品牌代言口紅，創下2個月大賣312萬支的紀錄，轟動業界，因此被命名「木村拓哉效果」。他拍的髮蠟廣告、牛仔褲廣告都掀起模仿潮，近年則是無酬勞扮裝織田信長，參加「岐阜信長祭」遊行，吸引全國各地粉絲動員朝聖，為岐阜縣帶來39億日幣的觀光財，令人驚嘆「木村拓哉效果」威力不減。

▲木村拓哉拍口紅廣告，銷量賣破312萬支。（圖／翻攝自網路）

▲木村拓哉髮蠟廣告掀模仿潮。（圖／翻攝自網路）

▲木村拓哉扮裝信長遊行，為岐阜縣帶來39億日幣的觀光財。（圖／翻攝自網路）