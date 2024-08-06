爸爸永遠是最棒的粉絲！郭子乾「重現味道」回憶父親

記者許逸群／台北報導

藝人郭子乾擔任「老人福利關懷協會」愛心大使，推動清寒長輩救助計畫。他在探訪弱勢長輩的過程中，回想自己也已步入花甲之年，家中也有高齡的爸爸媽媽，他思考著如果自己的爸爸媽媽是自己探訪的孤苦無依的老人家，那會有多心疼，因而有感而發，呼籲各界慷慨解囊。

▲郭子乾擔任「老人福利關懷協會」愛心大使。（圖／中華民國老人福利關懷協會提供）

郭子乾與協會一同前往探訪弱勢老人，兩位長輩的境遇都讓他感觸良多。其中一名高齡80歲的阿嬤，平時靠著做家庭代工與拾荒維生，年邁的她除了照顧自己還要照料中風和狀況不斷的兩個兒子，加上自己身上也有許多的病痛，訪視過程當中不斷詢問，「好了嗎？我的腳站不住了。」讓郭子乾相當心疼。

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▲▼郭子乾探訪弱勢老人。（圖／中華民國老人福利關懷協會提供）

過去在戲劇上演出過許多不同角色的郭子乾，在工作之餘也投身許多公益活動擔任關懷大使，在近期播出的戲劇《華麗計程車》中，他飾演家中遭逢巨變中風的爸爸，透過戲劇感受弱勢族群的需求，這次參與「清寒長輩救助計劃」後，更能深刻感受到被關懷的弱勢老人家的心境和他們無助的地方。

父親節將至，孝順的郭子乾在與長輩相處的過程中也憶起和爸爸相處的過往。他表示，無論是戲劇或綜藝中的演出，無論角色和戲份的多寡，爸爸永遠是給予最大的讚美和支持，常常誇讚一定要有他參與演出才是最完美的作品，是他演藝路上最大的粉絲。

郭子乾一直記得爸爸的拿手菜，東北口味的酸菜鍋，最核心的酸菜醃製都有爸爸的獨門秘方，是他記憶中與爸爸珍貴的回憶。如今雖然爸爸已經離開了，但他仍然會趁過年家人團聚之時，親手將這道爸爸拿手好菜傳承下來，與哥哥一起想念摯愛的爸爸。