ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

爸爸永遠是最棒的粉絲！郭子乾「重現味道」回憶父親

記者許逸群／台北報導

藝人郭子乾擔任「老人福利關懷協會」愛心大使，推動清寒長輩救助計畫。他在探訪弱勢長輩的過程中，回想自己也已步入花甲之年，家中也有高齡的爸爸媽媽，他思考著如果自己的爸爸媽媽是自己探訪的孤苦無依的老人家，那會有多心疼，因而有感而發，呼籲各界慷慨解囊。

▲▼藝人郭子乾擔任「老人福利關懷協會」愛心大使。（圖／中華民國老人福利關懷協會提供）

▲郭子乾擔任「老人福利關懷協會」愛心大使。（圖／中華民國老人福利關懷協會提供）

郭子乾與協會一同前往探訪弱勢老人，兩位長輩的境遇都讓他感觸良多。其中一名高齡80歲的阿嬤，平時靠著做家庭代工與拾荒維生，年邁的她除了照顧自己還要照料中風和狀況不斷的兩個兒子，加上自己身上也有許多的病痛，訪視過程當中不斷詢問，「好了嗎？我的腳站不住了。」讓郭子乾相當心疼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼藝人郭子乾擔任「老人福利關懷協會」愛心大使。（圖／中華民國老人福利關懷協會提供）

▲▼郭子乾探訪弱勢老人。（圖／中華民國老人福利關懷協會提供）

▲▼藝人郭子乾擔任「老人福利關懷協會」愛心大使。（圖／中華民國老人福利關懷協會提供）

過去在戲劇上演出過許多不同角色的郭子乾，在工作之餘也投身許多公益活動擔任關懷大使，在近期播出的戲劇《華麗計程車》中，他飾演家中遭逢巨變中風的爸爸，透過戲劇感受弱勢族群的需求，這次參與「清寒長輩救助計劃」後，更能深刻感受到被關懷的弱勢老人家的心境和他們無助的地方。

父親節將至，孝順的郭子乾在與長輩相處的過程中也憶起和爸爸相處的過往。他表示，無論是戲劇或綜藝中的演出，無論角色和戲份的多寡，爸爸永遠是給予最大的讚美和支持，常常誇讚一定要有他參與演出才是最完美的作品，是他演藝路上最大的粉絲。

郭子乾一直記得爸爸的拿手菜，東北口味的酸菜鍋，最核心的酸菜醃製都有爸爸的獨門秘方，是他記憶中與爸爸珍貴的回憶。如今雖然爸爸已經離開了，但他仍然會趁過年家人團聚之時，親手將這道爸爸拿手好菜傳承下來，與哥哥一起想念摯愛的爸爸。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

推薦閱讀

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

影帝黃秋生力挺林郁婷「厲害又勇敢」！　見台灣人批她是男人：蠢

影帝黃秋生力挺林郁婷「厲害又勇敢」！　見台灣人批她是男人：蠢

麟洋奪金嗨到衝出門歡呼下秒出事了！　啦啦隊女神傻眼：樂極生悲

麟洋奪金嗨到衝出門歡呼下秒出事了！　啦啦隊女神傻眼：樂極生悲

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

瘦子禁菸場所「脫衣抽菸」　後台吞雲吐霧畫面全播出…誤觸法

瘦子禁菸場所「脫衣抽菸」　後台吞雲吐霧畫面全播出…誤觸法

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

影帝黃秋生力挺林郁婷「厲害又勇敢」！　見台灣人批她是男人：蠢

麟洋奪金嗨到衝出門歡呼下秒出事了！　啦啦隊女神傻眼：樂極生悲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

郭子乾

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《韓星地帶3》拍成戀愛真人秀　Dex曖昧俞利：以為重拍《單身》
  2. KID帶傷挑戰噴射衝浪 成功站上板讓峮峮直呼「太帥了」
  3. 玖壹壹大馬開唱「VIP包廂票價出爐」！　網驚：沒打錯嗎
  4. 演唱會突中斷！愛黛兒巨幕放「巴黎奧運直播」　全場觀眾陪看決賽
  5. 菸抽太多罹患肺氣腫　導演大衛林區無法離家外出
  6. 福原愛消失1年重返大學開課！　客座副教授工作沒丟…200學生聽講
  7. 獨家／是真的！《換乘戀愛》海恩10月來台　為了「它」親自見粉絲
  8. 為了5分半的戲！唐綺陽滿手血「不動40分鐘」：我想讓畫面一致
  9. 林彥君出面闢謠沒逃稅　老公的案件進入司法她沉默
  10. 爸爸永遠是最棒的粉絲！郭子乾「重現味道」回憶父親

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366