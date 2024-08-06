鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

記者陳芊秀／綜合報導

香港歌手鄭中基3日發聲明宣布開除經紀人何慶湘，昨日（5）二度發聲明，稱何慶湘已於3日正式離職，並表示接下來會暫時休息，同時交代了公司YouTube節目以及旗下品牌之後的動向。由於何慶湘經常在公司的YouTube節目露臉，有電台主持人轉述爆料，質疑聲明不像是本人發的。

▲鄭中基第二次發聲明，指經紀人何慶湘已經離職。（圖／翻攝自IG）

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據《香港01》報導，鄭中基第一個聲明指出：「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作。」電台主持人陳志雲轉述知情人士爆料，稱聲明文表達不明確，不是本人終止與機動娛樂，是終止與何慶湘合作，而且機動娛樂是他的公司，沒有理由跟自己的公司終止合作」。

何慶湘雖然是經紀人，過去常在機動娛樂YouTube頻道露臉，被質疑超出經紀人的界線。主持人陳志雲分享聽過的2個謠傳版本，一個是有人覺得何慶湘不妥，一個是有人希望為何慶湘平反。據陳志雲表示，鄭中基本身很有錢，投資做節目，對於營運沒有參與太多，只有出錢，公司簽約的藝人開銷很大，聽說何慶湘工作很賣力，但也傳出八卦，稱何慶湘只和鄭中基接工作，不接鄭中基太太余思敏的，更有人從余思敏IG發文推測，老婆對這兩人關係感到不高興。

▲電台主持人陳志雲轉述爆料，稱鄭中基與何慶湘（左）的關係，令老婆感到不高興。（圖／翻攝自IG）

鄭中基聲明提到有情緒困擾，也被揣測是夾在老婆與經紀人之間。有關機動娛樂聲明強調YouTube頻道會繼續經營，令粉絲關心「有沒有影片會講下到底什麼事」，更有粉絲不捨鄭中基宣布暫時休息，留言打氣「等你回來」、「是本年度最不能接受之事」、「好好地照顧身體，我們會等你回來」。