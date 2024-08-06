ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

記者陳芊秀／綜合報導

香港歌手鄭中基3日發聲明宣布開除經紀人何慶湘，昨日（5）二度發聲明，稱何慶湘已於3日正式離職，並表示接下來會暫時休息，同時交代了公司YouTube節目以及旗下品牌之後的動向。由於何慶湘經常在公司的YouTube節目露臉，有電台主持人轉述爆料，質疑聲明不像是本人發的。

▲▼鄭中基第二次聲明指經紀人何慶湘已經離職。（圖／翻攝自IG）

▲▼鄭中基第二次聲明指經紀人何慶湘已經離職。（圖／翻攝自IG）

▲鄭中基第二次發聲明，指經紀人何慶湘已經離職。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

據《香港01》報導，鄭中基第一個聲明指出：「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作。」電台主持人陳志雲轉述知情人士爆料，稱聲明文表達不明確，不是本人終止與機動娛樂，是終止與何慶湘合作，而且機動娛樂是他的公司，沒有理由跟自己的公司終止合作」。

何慶湘雖然是經紀人，過去常在機動娛樂YouTube頻道露臉，被質疑超出經紀人的界線。主持人陳志雲分享聽過的2個謠傳版本，一個是有人覺得何慶湘不妥，一個是有人希望為何慶湘平反。據陳志雲表示，鄭中基本身很有錢，投資做節目，對於營運沒有參與太多，只有出錢，公司簽約的藝人開銷很大，聽說何慶湘工作很賣力，但也傳出八卦，稱何慶湘只和鄭中基接工作，不接鄭中基太太余思敏的，更有人從余思敏IG發文推測，老婆對這兩人關係感到不高興。

▲▼鄭中基第二次聲明指經紀人何慶湘已經離職。（圖／翻攝自IG）

▲電台主持人陳志雲轉述爆料，稱鄭中基與何慶湘（左）的關係，令老婆感到不高興。（圖／翻攝自IG）

鄭中基聲明提到有情緒困擾，也被揣測是夾在老婆與經紀人之間。有關機動娛樂聲明強調YouTube頻道會繼續經營，令粉絲關心「有沒有影片會講下到底什麼事」，更有粉絲不捨鄭中基宣布暫時休息，留言打氣「等你回來」、「是本年度最不能接受之事」、「好好地照顧身體，我們會等你回來」。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

推薦閱讀

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

影帝黃秋生力挺林郁婷「厲害又勇敢」！　見台灣人批她是男人：蠢

影帝黃秋生力挺林郁婷「厲害又勇敢」！　見台灣人批她是男人：蠢

麟洋奪金嗨到衝出門歡呼下秒出事了！　啦啦隊女神傻眼：樂極生悲

麟洋奪金嗨到衝出門歡呼下秒出事了！　啦啦隊女神傻眼：樂極生悲

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

李洋比賽為何一直講話？高中球隊師母「揭密原因」：他從以前就這樣

李洋比賽為何一直講話？高中球隊師母「揭密原因」：他從以前就這樣

瘦子禁菸場所「脫衣抽菸」　後台吞雲吐霧畫面全播出…誤觸法

瘦子禁菸場所「脫衣抽菸」　後台吞雲吐霧畫面全播出…誤觸法

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

影帝黃秋生力挺林郁婷「厲害又勇敢」！　見台灣人批她是男人：蠢

麟洋奪金嗨到衝出門歡呼下秒出事了！　啦啦隊女神傻眼：樂極生悲

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鄭中基

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興
  2. 瘋電影／死侍與金鋼狼　最大的敵人自己組團來找自己
  3. 小孟老師／8月6日星座運勢　水瓶形象好桃花旺
  4. 言承旭退出陸綜返台養傷！「膝蓋嚴重積水腫大」推戲約…最新回應
  5. 《原子少年》何書瑋被爆居酒屋打工！　裸上身滑手機…改名現況曝
  6. 瘦子禁菸場所「脫衣抽菸」　後台吞雲吐霧畫面全播出…誤觸法
  7. J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」
  8. 151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩
  9. 陳詩媛介紹「王齊麟新搭檔」被貼臉放閃　羨慕CUE男友：快回來
  10. 陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366