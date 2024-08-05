影帝黃秋生力挺林郁婷「厲害又勇敢」！　見台灣人批她是男人：蠢

記者劉宛欣／綜合報導

台灣女拳王林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）深陷性別爭議風波，國際奧會（IOC）多次發聲力挺，兩人仍面臨龐大輿論壓力。國際拳擊總會（IBA）5日召開記者會，指控國際奧會「用護照判斷資格」，卻又不願公開關於林郁婷、克莉芙檢測的方式與標準，讓人霧裡看花。事件爆發以來台灣各界紛紛力挺林郁婷，香港影帝黃秋生稍早也在臉書聲援。

▲林郁婷深陷性別爭議，仍扛住壓力挺進了4強。（圖／路透）

黃秋生5日在臉書發文寫下「林郁婷真的很厲害，勇敢！」底下台灣網友感激他願意發聲，他回覆表示「我不是發聲，我是敬佩」，有人在留言處提出對染色體檢測結果的質疑，他也耐心地解釋「XY未必就是男人」、「建議你去找書看」，還有人心疼直言「連在台灣的人也批評她是男人」，黃秋生則批評「什麼地方都有蠢人」。

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▲黃秋生公開聲援林郁婷。（資料照／記者周宸亘攝）

林郁婷挺進4強，確定至少替中華代表團保底一面銅牌，她2023年在世錦賽就曾被國際拳總取消資格，這次奧運登場前又被舊事重提，包括美國前總統川普、《哈利波特》作者JK羅琳等知名人物紛紛出面指責，引發輿論發酵。對此國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）日前親上火線回應，強調對2人的仇恨言論完全不可接受，並抨擊國際拳總性別檢測過程、方法都不合理。