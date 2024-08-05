休傑克曼被逼出賣肉體！　萊恩萊諾斯宣傳《死侍與金鋼狼》放大絕

記者黃庠棻／台北報導

漫威今夏最大檔《死侍與金鋼狼》話題口碑爆棚現正熱映中。儘管上週強颱來襲全台，電影票房破億後，本週也毫不意外以1億8,569萬蟬聯全台雙週票房冠軍，好評持續發燒中。

▲《死侍與金鋼狼》票房創佳績。（圖／漫威影業提供）

《死侍與金鋼狼》全台好評持續發燒熱映中，上映第二週祭出超殺好禮，包括各版本超炫海報，以及「超有侍梗圖貼」，果然吸引死忠鐵粉繼續掏出鈔票二刷、三刷，締造1億8,569萬的票房佳績。

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▲《死侍與金鋼狼》票房創佳績。（圖／漫威影業提供）

最新宣傳攻勢出賣「狼叔」休傑克曼的「肉體」，首先他不耐煩地以性感姿勢臥躺在沙發上，但隨即就起身說「辦不到」，「死侍」萊恩雷諾斯便立刻說服他可以，原來他們是向熱門美國實境節目《千金求鑽石》的廣大女性觀眾群喊話：「這是部跟男友最讚的約會電影」，還要狼叔同時拿著一朵死侍以為是「向日葵」的紅玫瑰，但狼叔依然抵死不從。

▲萊恩雷諾斯休傑克曼出賣肉體。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）

除了台灣，美國也以逼近一億美元蟬聯第二週票房冠軍，全球票房更直竄2024年度亞軍，而且不到兩週就突破《死侍》前兩集加起來的全球總票房，衝進影史票房十大勢不可擋。日本遊戲製作人小島秀夫大讚「本片徹底突破了創作者和粉絲之間，介於現實與虛幻的『第四道牆』！看到健壯的休傑克曼帶回許多過往25年的回憶，讓我熱淚盈眶。」

▲《死侍與金鋼狼》票房創佳績。（圖／漫威影業提供）