「被拍抓姦照」港健身教練家中輕生送醫！　正宮驚見他倒廁所昏迷

記者陳芊秀／綜合報導

香港已婚健身網紅William（徐偉霖）遭爆出軌，偷吃對象是YouTube團體「小薯茄」成員阿冰（吳冰）的妹妹吳泳，更被拍下抓姦照、出軌對話等，並且由新婚妻子「FaFa Tse」揭發，掀起全港議論。而他昨日（28）企圖燒炭輕生，被發現昏迷後火速送醫搶救。

▲已婚健身網紅William被妻子指控出軌。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

據《香港01》報導，William出事當天下午曾使用WhatsApp，向朋友傾訴因感情問題感到不快樂，甚至萌生輕生念頭。朋友得知後立即通知他的妻子「FaFa Tse」並報警求助。當FaFa與救援人員趕至William住所時，發現有煙霧滲出，進入後發現William倒臥廁所而且昏迷不醒，身旁有一盆燃燒中的炭。所幸火速送醫急救，目前已經脫離生命危險，並且轉院治療中。

另外據《Sunday Kiss》報導，警方初步調查發現，William服用安眠藥再輕生，因此列為「企圖自殺」，現場沒有發現遺書。而他兩天前在IG公開發文向妻子道歉，當時寫下「要打要鬧我都受」。

▲William近日以黑底白字發文，公開向妻子道歉。（圖／翻攝自IG）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995