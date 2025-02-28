4生肖2025陷感情危機！　屬馬冷漠疏離、屬鼠破財釀禍「解法曝」

▲姚本軍老師點出4個生肖受到「孤辰星」影響可能出現感情危機，也分享要如何化解。（示意圖／PhotoAC）

圖文／CTWANT

在2025年的乙巳流年，紫微斗數老師姚本軍在臉書提到，紫微斗數中散發孤寂氣質的孤辰星，加上這顆星本身帶有孤獨和疏離特性，分布在不同生肖的人身上，容易在感情領域產生摩擦，或是多種面向的反應。姚本軍老師點出4個生肖可能出現感情危機，也分享要如何化解。

●生肖猴

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孤辰星出現在屬猴者身上，個人形象和內在情感容易受到孤寂氣息牽引，在戀愛中，屬猴者容易對伴侶言行舉止過於敏感，甚至將無心的小細節誤會為冷漠或疏離，進而引發爭執或誤會。

姚本軍老師建議，透過耐心與積極溝通，學會設身處地思考，避免因情緒波動而讓彼此矛盾升級；保持內心的平靜，給予彼此適當空間，同時又不失溫度的交流，才能減少因誤會而產生的糾紛。

●生肖狗

對於屬狗者來說，當2025年孤辰星落入感情關係，他們的婚姻或戀愛關係中，往往潛藏著一種無形的隔閡，容易在情感互動中感覺到受冷落或孤獨，甚至誤會伴侶對自己缺乏關懷。

姚本軍老師建議，為防止情感裂痕擴大，可以更加主動表達自己的感受，並關注對方心理狀態；雙方若能彼此傾聽，及時溝通心中不滿，就能在關係中找到平衡，避免因疏離而產生爭端。

●生肖馬

對於屬馬者孤辰星的出現，會影響他們內在的情感態度和行為舉止，在感情中因內心不安，不經意表現出過於冷漠或過度疏離的態度，這種情緒上的防衛機制也可能造成對方感到距離感。

姚本軍老師建議，屬馬者在意識到這一點後，可以調整自身態度，多展現溫柔與體貼一面，使愛情中的互動更自然、輕鬆；在保持真誠與適度依賴，有助於化解內心的孤寂，進而使情感關係更加和諧。

●生肖鼠

屬鼠者在2025年遇上孤辰星，表面上看似與金錢有關，實則暗示感情糾葛可能會牽連到財務問題，在戀愛關係中，受到孤獨與疏離感的影響，會傾向於用物質彌補情感上的缺失，進而做出不理智的金錢決策。

姚本軍老師建議，這並非必然會有錢財損失，而是提醒屬鼠者在追求情感溫暖的時，務必保持財務上的理性與自制；理清消費動機，避免因情感波動衝動消費，才能在感情與財務之間找到一個健康的平衡點。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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