人氣漫畫家爆料「前任性慾爆炸」　織織：外面找的一個比一個大

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年宣布和賴賴分手，去年12月驚喜PO出超音波照宣布懷孕，吸引大批粉絲朝聖祝福。平時會在社群記錄生活的她，最近透過Threads回覆網友貼文，同時也透露前任性慾強且喜歡胸大的女性。內容曝光後，掀起討論。

▲織織回覆網友留言。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

透過織織回覆的貼文可見到，有網友談論現代男性的雙重標準，並提出，有不少人在社群上追蹤及讚賞接受過醫美的女性，但對自己的女友卻有完全相反的期望，不允許她們進行醫美。該網友認為這樣的現象，反映出男性對女性變美的矛盾態度。為此，織織分享個人經歷，她談到某位前任表面上聲稱不喜歡胸部大的女性，但實際上卻偏好此類型，「就跟前任跟我說他不是奶控，結果外面找的奶子一個比一個大一樣。」

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▲人氣漫畫家織織會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

此外，有網友發文提到，性慾是作為衡量個人生命能量的重要指標。為此，織織則回應表示，自己的前任性慾旺盛，而其後的生活亦因此受到了影響，「真的，我前任性慾爆炸，後來人生也爆炸了。」內容曝光後，吸引其他網友朝聖按讚，同時也紛紛留言，「我好愛看織織的爆料」、「最愛說大實話的織」、「真的好愛織織留言，快笑死。」