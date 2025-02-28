優酷大砍作品集數！　「陸劇不得超過12集」拍完未播作品全遭殃

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸的影音串流平台「優酷」是當地流量最大的平台之一，近年推出《難哄》、《蜀錦人家》、《掌心》、《偷偷藏不住》、《長月燼明》、《墨雨雲間》等大作，都深受觀眾喜愛。近日，有消息指出優酷推出新政策，未來的網劇都將壓縮在12集長度，消息一出立刻就引起陸網熱烈討論，衝上微博熱搜。

▲《難哄》近日熱播中，是2025年初討論度最高的陸劇。（圖／翻攝自官方海報）

根據陸媒報導，製片方代表許滿透露，優酷自2024年底開始執行「砍集數」事宜，平台內部至今都忙著修改合約細節，自己也被通知「長劇縮減集數是優酷的硬性規定，沒有商量餘地，所有自制劇和定製劇都得照辦」，不少拍完但尚未公開的作品遭受波及，且有消息指出，縮減集數的相關規定比想像中的嚴格。

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▲《墨雨雲間》是優酷2024年最大黑馬，創下優異成績。（圖／翻攝自官方海報）

另外，許滿還透露，目前還沒開拍的作品，平台要求是嚴守8至12集、一集時長最多一小時的的規定，有特殊情況需要另外申請。而如果「S+」級的大製作，則有機會拆分成兩季製作，不過，如果改成季播形式，可能也會根據首季播出的市場反應來決定是否續播，而已經開拍的劇，或許也會受到影響，可能需要透過剪輯壓縮劇情。

事實上，陸劇近年來集數已縮減不少，《甄嬛傳》、《如懿傳》等大作多達7、80集，近年即使是古裝大戲也大多抓在50集以內，現代劇多於20-30集區間，值得一提的是，中國大陸劇集長久以來也時常被詬病篇幅過長，節奏拖沓，如今優酷開第一砲，將篇幅限制在12集內，也令人好奇會未市場帶來什麼樣的轉變。