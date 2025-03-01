瑪麗被求婚成功後首現身　婚宴設在明年不求子原因曝

記者葉文正／台北報導

知名主持人瑪麗上月宣布，去年底已經在日本被另一半JOY求婚成功，今天參加《九條好漢在一班》開鏡時，透露婚宴應該會在明年，但今年八月，會再交往紀念日先去登記，言談中洋溢幸福笑容。

▲瑪麗(右)曬婚戒！JOY在富士山前浪漫求婚她爆哭。（圖／翻攝自Instagram／maryintower）

瑪麗今天提到被求婚後的有趣情況，「很多人都要我們辦婚宴，像今天的工作夥伴們，還不熟就要炸不好意思，但已經收到很多人祝福，目前設定明年要辦婚宴，今年先等納豆跟依依五月的婚禮，但我不會想要生小孩，賺來的錢只想花在自己身上，婚禮應該都是走很簡單的路線，會先請家人吃家宴，先參考納豆跟依依。」也說另一半的話，稱呼她JOY就好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲富士山前浪漫求婚讓她感動不已。（圖／翻攝自Instagram／maryintower）

瑪麗過去接受媒體訪時就曾透露，這段讓她終結14年單身的愛情，本就有計劃朝結婚方向邁進。瑪麗認為過去總是把自己放在第一順位，直到遇見另外一半，第一次感受到「人生順位」產生改變：「可是那個改變，並不會覺得委屈或難過，妳還是妳，但會想要把全世界最美好都給他。」

▲陶晶瑩、瑪麗出席台視最新實境綜藝節目《九條好漢在一班》開鏡儀式。（圖／記者李毓康攝）