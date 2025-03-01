鹿晗分手關曉彤遭疑「策略」！直播主回應掀熱議…頂流遭封內幕被挖

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星鹿晗認愛「國民初戀」關曉彤7年多，最近遭瘋傳分手，已經長時間沒有聯繫等，更被拍到深夜聚餐情緒失控，工作室為此發聲明駁斥網路傳言。有網友聲稱「鹿晗關曉彤分手傳聞是策略」，又引發熱烈討論。

▲鹿晗、關曉彤戀情頻傳分手，網友揣測是「策略」。（圖／翻攝自微博）

時常爆料娛樂圈內幕的王大發與小劉，開直播時有網友留言稱「鹿晗關曉彤分手傳聞是策略，是為了維持鹿晗的熱度直到解封。」而面對網友說法，直播主王大發表示認同，更說：「如果真是如此，那鹿晗的公關團隊絕對是國內最頂尖的。」

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▲網友推測鹿晗、關曉彤傳分手是維持熱度的「策略」。（圖／翻攝自微博）

▲娛樂直播主王大發與小劉表示，如果是這樣那公關團隊是頂級。（圖／翻攝自微博）

鹿晗在大陸被視為頂流偶像，1月時3大社群平台「微博、抖音、小紅書」皆遭官方下令「禁止關注」，網友無法新增關注，所有社群自去年底、1月之後，便沒有再更新動態。外傳他在直播時比中指、爆粗口，被認定做了不良示範因此被罰禁止關注。

▲鹿晗目前3社群平台被罰「禁止關注」，1月後沒有更新動態，外傳被封原因是直播做了不良示範。（圖／翻攝自微博）

有關網友揣測與直播主王大發的回應，再度掀起陸網議論。友人認為「鹿晗應該是不需要用分手來維持熱度」、「一切都有跡可循，不管怎樣都祝福他們安好。別因為感情的事做影響各自聲譽的事，別因為博流量丟了流量」、「他倆當初那麽勇敢，都是很真誠很勇敢的人，如果真的分開了也會像當初一樣坦蕩的說出來吧」。