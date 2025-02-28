台AV女優胎尼「日本二度出道」！1年前失敗被嘲沒放棄　他讚：很佩服

記者劉宛欣／綜合報導

網紅Tiny Lu（胎尼）2024年2月以藝名「田井虹」進軍日本AV界，不過事後與合作片商發生糾紛，使得赴日發展受阻，不過這並未澆熄她的決心，時隔剛好一年，她28日再度宣布於日本出道，直呼「想不到連續兩年都在228官宣出道，真的不是我決定日期的」，AV達人一劍浣春秋也讚嘆她「很厲害」，並幫忙宣傳，呼籲粉絲一起支持。

▲胎尼力拼在日本二次出道。（圖／翻攝自胎尼Instagram）

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胎尼28日在Instagram發文寫下「去年出道時十張精美預覽圖，今年變成海量21張，都閉眼死亡角度，但一樣是給我愛的導演拍攝！」接著透露作品釋出的細節表示：「預告片要三月多才會出來，想不到連續兩年都在228官宣出道，真的不是我決定日期的。」作品將正式於4月發售，而她還加碼開啟問答，詢問粉絲希望她與哪位日本男優合作。

▲胎尼釋出不少美照為作品預熱。（圖／翻攝自胎尼Instagram）

一劍浣春秋也發文為胎尼加油打氣，直呼「真的是有志者事竟成！」，提到她去年出道失敗，今年吸取教訓後，她並未因四面八方的嘲諷而氣餒，今年轉而與另一家片商合作，力拼再次出道。這次胎尼在社群提到照片都是閉眼死亡角度，他幫忙詢問後透露「因為拍片現場並沒有配置拍攝劇照的攝影師，所以都是影片截圖，碰到像我這種手殘總是慢一秒的人就很難抓到女優美美的模樣」。