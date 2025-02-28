蕾菈減肥1年半「33.9%→18%」！超猛體態曝 吃炸物照瘦2重點公開

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber蕾菈2024年1月曾透露，在半年內從63公斤瘦到51公斤，體脂率也從33.9%降到25.2%。沒想到事隔1年多，她在社群網站PO出體脂率進一步降到18%的正面照，火辣體態羨煞不少女粉絲。

▲蕾菈現在體脂剩18%。（圖／翻攝自Threads／la.112814）



照片中，可以看到蕾菈單穿一套純白內衣褲自拍，豐滿北半球、深邃事業線在鏡頭前呼之欲出之外，結實馬甲線和纖細腰線也讓人難以挪開目光，三角內褲更是完美襯托出修長美腿。

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▲蕾菈2024年1月曾分享體態在半年內的變化。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



事實上，蕾菈2024年分享減重過程時透露，她不但有喝酒和吃鹽酥雞，但在營養師協助下，打造出適合自己的飲食菜單。她學會了如何計算食物份數，對於自己吃下多少碳水、蛋白質更有概念，再對照營養師提供的建議攝取量，便能有效估算吃進去的營養是否足夠。

▲▼蕾菈體態越來越勻稱。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



運動方面，蕾菈當時坦言本來已荒廢健身習慣3年，卻被營養師建議1週訓練4次。剛開始確實很痛苦，但她認為「人的習慣是21天養成的」，一旦開始倦怠，就開始勸自己「今天是第5天，我只差16天就可以養成這個習慣了」、「再撐一下」，等到熬過21天，她發現身體真的會因為沒運動而感到怪怪的，成功克服了自己的惰性。