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聶詩芸專櫃試妝購物「比大陸貴，但願為好服務買單」　反轉退貨遭批：奧客

記者張筱涵／綜合報導

台灣女星聶詩芸事業重心主要擺在大陸，演過幾部網路戲劇，同時也有在經營自媒體平台，近來她到台灣百貨公司拍影片表示「去台灣專櫃試妝大翻車？後悔沒有吵一架」，不過網友看完內容後直呼「奧客」。

▲▼聶詩芸。（圖／翻攝自抖音／聶詩芸Demi）

▲聶詩芸到台灣百貨公司專櫃3品牌試妝與大陸比較。（圖／翻攝自抖音／聶詩芸Demi）

聶詩芸素顏到3間百貨專櫃試妝，到了第一間後說「櫃哥說只能試半邊臉，我在大陸從沒遇過這種規定，是我太孤陋寡聞了嗎」，而她試妝後也非常不滿意。專櫃人員解釋「妳清完粉刺，皮膚一定會有受損的角度，是排列不均勻的，這時候只要是粉底液類的東西，上臉的話都會是這樣子的，而且壓完蜜粉會更明顯」。

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接著，聶詩芸來到第二間稱讚專櫃人員服務很好，對妝感也相當滿意，並消費了一樣氣墊粉餅：「價格其實比大陸貴，雖然有點心疼荷包，但我願意為好服務買單。」

▲▼聶詩芸。（圖／翻攝自抖音／聶詩芸Demi）

▲聶詩芸很滿意第二間的底妝。（圖／翻攝自抖音／聶詩芸Demi）

▲▼聶詩芸。（圖／翻攝自抖音／聶詩芸Demi）

▲聶詩芸說雖然比較貴但願意為了服務買單。（圖／翻攝自抖音／聶詩芸Demi）

聶詩芸再次到第三間試妝，並希望能夠化全妝，得知需要消費到低消3000元外，都要另加500元技術費後，她認為專櫃人員態度好且很有耐心：「我又再度願意為了服務買單。」最後結果也相當滿意。

不過，聶詩芸表示自己準備離開百貨公司時，發現一家賣有各品牌的專櫃，得知該店有2件9折的優惠且有先前在第二間買的氣墊粉餅時，她跑回第二間專櫃詢問是否能退貨：「我剛發現樓下2件可以9折，這樣我覺得差滿多的，是我不好意思。」

▲▼聶詩芸。（圖／翻攝自抖音／聶詩芸Demi）

▲聶詩芸發現同商品在另一櫃買有2件9折活動。（圖／翻攝自抖音／聶詩芸Demi）

▲▼聶詩芸。（圖／翻攝自抖音／聶詩芸Demi）

▲聶詩芸回到第二間退貨。（圖／翻攝自抖音／聶詩芸Demi）

這個片段被台灣網友貼到Threads後，吸引破千則留言，台灣網友紛紛表示「一定聞到奧味，不想浪費時間直接刷退」、「下午在小紅書看到也是驚呆了，靠櫃蹭服務蹭試妝，結果為了3百多回去退貨，櫃姐服務和時間不值錢嗎，從頭到尾都在錄影，誰好意思不退她，很欺負人耶」、「而且他到每間店都要抱怨一下上一間，櫃姐感覺也尷尬尷尬的」。

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