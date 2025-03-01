孫其君三年沒演藝工作　送UBER維生月收入竟然有這數字

記者葉文正／台北報導

台視舉辦最新實境綜藝節目《九條好漢在一班》今日開鏡，包括陶晶瑩、瑪麗 )、黃鐙輝、陳樞育、雲朵姐姐、曾子余、孫其君、顏佑庭、潘君侖、林亭翰、孫綻、蓋瑞、阿夫、黃恩賜 等主要演員齊聚，其中孫其君已經三年沒有演藝工作，對於能再接到節目非常感動，激動表示：「這才是我想要的工作！」

▲陶晶瑩、瑪麗 、黃鐙輝等人出席台視最新實境綜藝節目《九條好漢在一班》開鏡儀式。（圖／記者李毓康攝）

孫其君睽違三年再度接到演藝工作，難掩激動心情表示：「雖然近成功嶺受訓，手機也被沒收，不管蚊帳被子，用槍等都要學，但我很珍惜這件事，第一次可以用手機時，還打給經紀人，認真感謝經紀人，讓我有可以投入的節目，很難得，隔兩三年，這期間我還去教英文，送UBER，認識很多人，帶孩子們戶外教學等等，突然有這份工作來，可以再回到戰場上很享受。還申請大兵日記可不可以寫英文。我同時也是黃鐙輝兒子的老師，到孩子們到動物園可以全程講英文，所以收入也還不錯，之前送餐跟教英文每個月接近十萬元，但這才是我想要的工作。」

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▲陶晶瑩(左)、瑪麗是營站之花。（圖／記者李毓康攝）

黃鐙輝透露，節目有請真正的教官來教，按照所有新訓的標準鑑測，上課沒中斷，啦啦隊來我們營站是提振士氣，只要是啦啦隊都可以，台灣韓國都好。提到王大陸閃兵，黃鐙輝說我以前當兩年覺得有點久，他現在去體驗一年剛剛好，聽到這個新聞，覺得他去當了就勇敢承擔責任，回來一樣頂天立地。





▲孫其君坦言三年沒有演藝工作。（圖／翻攝自Facebook／孫其君 Steven Sun）

擔任班長的黃鐙輝也說，錄節目跟當兵一模一樣，馬桶也要自己刷，但我就是可以留頭髮才參加這次錄影的，但大家沒有不滿，反而更認真，更在狀態裡，但他被曾子余抱怨，講話還會吃螺絲，他立刻反擊，我當年是通訊士，教育班長不是我的專業，當然要請正式的教官來教，但沒有對曾子余特別好。

潘君侖則透露，部隊中五百障礙是本來已經拿掉的項目，「但是我們回去體驗，兩分三十秒才是滿分，我是兩分十三秒，可是跑完就吐了，黃恩賜也覺得被騙來的，林亭翰原本頭髮染6個小時，但5分鐘就剃光，大家很努力想拿到手機，可以用1分鐘，開機就30秒，我媽剛好沒接，差點要哭了，班長想要借手機給我打，我也是默默把手機還回去了。」目前擔任幼幼台姐姐的雲朵，當過四年多的士官，也被稱讚非常到位。