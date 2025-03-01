陳志強婚禮前被拍「親吻立牌」！放大看…原因太催淚：家人都到齊了

記者潘慧中／綜合報導

曾智希2022年證實和陳志強結婚後，2月底在萬豪酒店席開53桌補辦婚禮。事隔2天，幕後花絮畫面陸續曝光，其中特別令人催淚的是，他在婚禮前被拍到親吻立牌的一幕。

▲陳志強若有所思地看著毛孩立牌。（圖／翻攝自Instagram／johnjohn1002）



[廣告]請繼續往下閱讀...

原來陳志強親吻的是毛小孩的立牌，愛貓Loca於2024年初不幸離世，「我們在最失落的時候，互相成為了彼此的天使」，儘管毛孩已逝世1年，他仍直盯著立牌，顯見掛念的心情，還一度泛淚，「最愛的家人都到齊了。」

▲▼Loca是陳志強的愛貓。（圖／翻攝自Instagram／johnjohn1002）



不只戶外有毛小孩的立牌，到了場內，陳志強還特地在主桌留了一個空位，並在桌上放一朵康乃馨代表媽媽。他1日曝光當晚哽咽落淚的畫面，讓不少人相當揪心，「都在…媽，妳也在。」

▲▼陳志強還特地在主桌留了一個空位，並在桌上放一朵康乃馨代表媽媽。（圖／翻攝自Instagram／johnjohn1002）



事實上關於這場婚禮，全是陳志強一手包辦，曾智希透露「光是桌次的位置就排了三天三夜」，但為了給老婆一場完美婚禮，他坦言賣掉3張台積電股票，「要當老婆的護國神山，只有妳才值得！」