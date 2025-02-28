香蕉哥哥約定兒子「天堂相見」等你來！　他淚崩：不想爸媽去天堂

記者顧齊祐／綜合報導

香蕉哥哥（林掄元）和草莓姐姐（簡皎竹）2018年結婚，並育有1子「小新」。近日，香蕉哥哥在社群平台分享了一段感人的父子對話，透露兒子不想要爸爸媽媽太早離開他，令網友們深受感動。

▲香蕉哥哥和草莓姐姐結婚後，育有1子「小新」。（圖／翻攝自Facebook／香蕉哥哥）



香蕉哥哥在Facebook發文寫道「前幾天幫小新洗澡的時候，小新問我去過天堂嗎？我說我沒去過耶，又問他也會去天堂嗎？我說應該會吧」。香蕉哥哥接著向兒子說「我們以後可以約在天堂相見喔，爸爸媽媽可能會先去那邊等你來」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小新眼眶泛淚不想要爸爸媽媽太早離開。（圖／翻攝自Facebook／香蕉哥哥）



小新聽到這話後，眼眶突然泛淚，哽咽地說「我不想爸爸媽媽太早去那邊等我」。香蕉哥哥聽到後，相當地不捨，並安慰兒子「爸爸也不想太早去，因為我想要陪你好久好久等你長大」。

▲香蕉哥哥聽到兒子的話後，相當地不捨。（圖／翻攝自Facebook／香蕉哥哥）



小新聽到後才擦乾眼淚，並開心地向爸爸表示可以一起玩很多次戰鬥陀螺，香蕉哥哥聽到後覺得既想哭又想笑，連忙點點頭答應。香蕉哥哥最後並在文中笑說「小小的腦袋裡一定有什麼神奇的運轉」。