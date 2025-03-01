王齊麟求婚2個月「陳詩媛認了遇到問題」！問過來人：愛情有消失嗎

記者潘慧中／綜合報導

陳詩媛（十元）2024年底答應了奧運金牌羽球國手王齊麟的求婚後，1月證實離開樂天桃猿球團，令粉絲感到不捨。近日格外引起討論的是，她和結婚2年的董仔一起拍片時坦言，被求婚至今所遇到的問題。

▲陳詩媛鬆口被求婚後所遇到的問題。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



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對於結婚前後的顯著變化，董仔透露是在簽保險的時候要勾「已婚」。聽到陳詩媛說自己還沒登記時，董仔則勸她好好享受未婚妻的身分。

▲董仔分享結婚前後的顯著變化。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



接著，陳詩媛問道：「大家都說婚姻是愛情的墳墓，那妳覺得妳結婚之後妳的愛情有消失嗎？」董仔坦言激情的部分大概第4年就消失，但是和老公的感情是越磨越好。

▲陳詩媛問董仔婚後愛情是否有消失。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



董仔解釋剛開始很害怕和另一半吵架，但現在已經比較勇於表達內心想法。對此，陳詩媛有感而發地說，「我現在遇到的問題是，大家都覺得我就是他老婆，但是我自己其實還沒有那麼覺得。」

▲陳詩媛分享被求婚後遇到的問題。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



陳詩媛也坦言對王齊麟的父母親仍未改口，還是叫叔叔和阿姨，「我就不知道什麼時候會變成那樣」，很好奇是否到了某個時間點就會自動改口。對此，董仔坦言結婚2年至今仍未叫過老公的父母親為爸媽、甚至沒見過本尊。

▲陳詩媛坦言還沒對王齊麟的父母親改口叫爸媽。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）