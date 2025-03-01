ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王齊麟求婚2個月「陳詩媛認了遇到問題」！問過來人：愛情有消失嗎

記者潘慧中／綜合報導

陳詩媛（十元）2024年底答應了奧運金牌羽球國手王齊麟的求婚後，1月證實離開樂天桃猿球團，令粉絲感到不捨。近日格外引起討論的是，她和結婚2年的董仔一起拍片時坦言，被求婚至今所遇到的問題。

▲▼陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲陳詩媛鬆口被求婚後所遇到的問題。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於結婚前後的顯著變化，董仔透露是在簽保險的時候要勾「已婚」。聽到陳詩媛說自己還沒登記時，董仔則勸她好好享受未婚妻的身分。

▲▼陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）▲▼陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲董仔分享結婚前後的顯著變化。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

接著，陳詩媛問道：「大家都說婚姻是愛情的墳墓，那妳覺得妳結婚之後妳的愛情有消失嗎？」董仔坦言激情的部分大概第4年就消失，但是和老公的感情是越磨越好。

▲▼陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲陳詩媛問董仔婚後愛情是否有消失。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

董仔解釋剛開始很害怕和另一半吵架，但現在已經比較勇於表達內心想法。對此，陳詩媛有感而發地說，「我現在遇到的問題是，大家都覺得我就是他老婆，但是我自己其實還沒有那麼覺得。」

▲▼陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）▲▼陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲陳詩媛分享被求婚後遇到的問題。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

陳詩媛也坦言對王齊麟的父母親仍未改口，還是叫叔叔和阿姨，「我就不知道什麼時候會變成那樣」，很好奇是否到了某個時間點就會自動改口。對此，董仔坦言結婚2年至今仍未叫過老公的父母親為爸媽、甚至沒見過本尊。

▲▼陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲陳詩媛坦言還沒對王齊麟的父母親改口叫爸媽。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【超巨大悠遊卡】去超商結帳 卡關刷不過QQ

推薦閱讀

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」小倆口發聲

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」小倆口發聲

台AV女優胎尼「日本二度出道」！1年前失敗被嘲沒放棄　他讚：很佩服

台AV女優胎尼「日本二度出道」！1年前失敗被嘲沒放棄　他讚：很佩服

大S離世滿月…S媽深夜7字感嘆　「回憶女兒生前美聲」引心疼

大S離世滿月…S媽深夜7字感嘆　「回憶女兒生前美聲」引心疼

「被拍抓姦照」港健身教練家中輕生送醫！　正宮驚見他倒廁所昏迷

「被拍抓姦照」港健身教練家中輕生送醫！　正宮驚見他倒廁所昏迷

王齊麟求婚2個月「陳詩媛認了遇到問題」！問過來人：愛情有消失嗎

王齊麟求婚2個月「陳詩媛認了遇到問題」！問過來人：愛情有消失嗎

李珠珢今天抵達台灣了！「行李標籤露餡」超萌自拍融化粉絲

李珠珢今天抵達台灣了！「行李標籤露餡」超萌自拍融化粉絲

人氣漫畫家爆料「前任性慾爆炸」　織織：外面找的一個比一個大

人氣漫畫家爆料「前任性慾爆炸」　織織：外面找的一個比一個大

4生肖2025陷感情危機！　屬馬冷漠疏離、屬鼠破財釀禍「解法曝」

4生肖2025陷感情危機！　屬馬冷漠疏離、屬鼠破財釀禍「解法曝」

《律師禹英禑》53歲法官姜明珠癌逝！　女兒哀痛證實：媽媽離開了

《律師禹英禑》53歲法官姜明珠癌逝！　女兒哀痛證實：媽媽離開了

《哪吒2》票房飆破630億！吳淡如朝聖曝2大優點：暢銷是有原因的

《哪吒2》票房飆破630億！吳淡如朝聖曝2大優點：暢銷是有原因的

蕾菈減肥1年半「33.9%→18%」！超猛體態曝 吃炸物照瘦2重點公開

蕾菈減肥1年半「33.9%→18%」！超猛體態曝 吃炸物照瘦2重點公開

兒子哽咽「不想爸媽去天堂」　香蕉哥哥感動：想陪你好久等你長大

兒子哽咽「不想爸媽去天堂」　香蕉哥哥感動：想陪你好久等你長大

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」小倆口發聲

台AV女優胎尼「日本二度出道」！1年前失敗被嘲沒放棄　他讚：很佩服

大S離世滿月…S媽深夜7字感嘆　「回憶女兒生前美聲」引心疼

「被拍抓姦照」港健身教練家中輕生送醫！　正宮驚見他倒廁所昏迷

王齊麟求婚2個月「陳詩媛認了遇到問題」！問過來人：愛情有消失嗎

李珠珢今天抵達台灣了！「行李標籤露餡」超萌自拍融化粉絲

人氣漫畫家爆料「前任性慾爆炸」　織織：外面找的一個比一個大

4生肖2025陷感情危機！　屬馬冷漠疏離、屬鼠破財釀禍「解法曝」

《律師禹英禑》53歲法官姜明珠癌逝！　女兒哀痛證實：媽媽離開了

《哪吒2》票房飆破630億！吳淡如朝聖曝2大優點：暢銷是有原因的

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王齊麟, 陳詩媛

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《校園瘋神榜》主持人三野文太辭世！享壽80歲…吃牛舌噎住送醫昏迷
  2. 《換乘戀愛2》圭民泰國旅行遇車禍！　「近況曝光」粉絲嚇壞留言
  3. 陶晶瑩提到大S哽咽　安慰小S拒絕相信這件事
  4. 台百萬女網紅「開刀打造天鵝頸」！術後正面照曝 紅腫掉淚：很痛
  5. 高雅羅突然5年沒演電視劇！　回歸親曝「痛苦原因」揭現況
  6. 瑪麗被求婚成功後首現身　婚宴設在明年不求子原因曝
  7. 為小S活動喊卡1個月！品牌方力挺「她需要時間空間」　232字溫暖聲明
  8. 孫其君三年沒演藝工作　送UBER維生月收入竟然有這數字
  9. 韓女星歷經痛苦離別！　認「牠病情突惡化」：突如其來劇痛與休克⋯
  10. 正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」小倆口發聲

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366