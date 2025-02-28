史上第一人拒絕「結尾妖精」！GD狂躲鏡頭11秒手勢萌炸　韓網笑出來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天王GD（G-DRAGON，權志龍）近來回歸樂壇，他時隔8年登上音樂節目打歌，爆笑的是，近期的偶像都流行「結尾妖精」，必須在演出結束後對著鏡頭繼續散發魅力。他2年前曾經調侃過一次隊友太陽，卻在本人需要適應「結尾妖精」時害羞不已，27日的演出最後幾秒狂躲鏡頭，只用手擺出11秒手勢，笑翻所有人。

▲GD帶著王者氣勢近來回歸樂壇。（圖／翻攝自Mnet YouTube）



GD近來帶著新歌回歸樂壇，他27日出演音樂節目《M Countdown》，帶來新歌〈TOO BAD〉表演，只是在舞台最後幾秒結束前，他突然開始狂躲鏡頭，用手遮住臉部，害羞低著頭，並用手指擺出YA與愛心的手勢，最後慌到不知所措，乾脆再次比出手掌打招呼姿勢，這幕引起歌迷熱烈留言「這應該是史上第一次拒絕做『結尾妖精』」、「最後幾秒太好笑了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲GD害羞狂躲鏡頭，成為史上第一人拒絕結尾妖精的人。（圖／翻攝自Mnet YouTube）



有趣的是，同團隊友太陽2年前同樣遇過「結尾妖精」，但GD錄下整個過程並貼上限時動態笑虧「結尾妖精董詠培」，影片裡他笑得超開心，歌迷直呼「這真的是發自內心的笑聲」，如今換他必須擺出不同表情，他害羞狂躲，馬上掀起討論，網友虧GD是「用生命在躲結尾妖精」。

▲GD曾貼出太陽的結尾妖精。（圖／翻攝自theqoo）



GD近來除了帶著新專輯回歸歌壇，巡演也在近日開跑，首爾場於3月29、30日在高陽體育場舉辦，門票銷售一空，其餘巡迴站雖還沒正式公佈，但台灣粉絲已熱烈敲碗「拜託來台灣」，盼見到天王一面。