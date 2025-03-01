《律師禹英禑》53歲法官姜明珠癌逝！　女兒哀痛證實：媽媽離開了

記者吳睿慈／綜合報導

韓劇《非常律師禹英禑》創下2022年戲劇奇蹟，收視率連連攀升，女主角朴恩斌更因此聲名大噪，劇中演員知名度皆跟著水漲船高。怎料，飾演「法官」的演員姜明珠（강명주）傳來悲報，她不敵癌症去世，同樣職業為演員的女兒朴世英（박세영）28日哀痛PO文「媽媽在昨天下午踏上遠途離開了」，證實令人心碎的消息。

▲《非常律師禹英禑》飾演法官的53歲演員姜明珠去世。（圖／翻攝自ENA）



姜明珠一生致力於劇團演出，1992年出道踏入舞台劇大家庭，不時也會客串戲劇，雖然主要都是配角角色，但參與過不少戲劇，包含《非常律師禹英禑》、《The road in between》等，而她的老公同為演員朴胤熙更是在戲劇圈活躍，演過戲劇《背著善宰跑》、《我的女神室友斗娜》、《大力女子姜南順》等熱門戲劇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼▲姜明珠的女兒、老公也都是演員。（圖／翻攝自朴世英IG）



沒想到，姜明珠於28日傳出癌逝消息，她在家人的陪伴之下離世，女兒朴世英（박세영）哀痛PO文「媽媽在昨天下午踏上遠途離開了，希望大家謹記媽媽所愛的舞台還有她曾經發光發熱的瞬間，謝謝」。姜明珠靈堂設置於首爾聖母醫院，預計在3月2日上午7點40分出殯，丈夫朴胤熙與兩位女兒將送她最後一程。

姜明珠年僅53歲離世，同輩演員心痛哀悼：「正值50歲的年輕年紀離開了很惋惜，雖然一直為她（病情）感到擔心，但與我們擔心不同，她總是站在舞台上，以為她會戰勝癌症再次站回舞台，沒想到卻收到訃告，感到惶恐又悲痛，我會永遠記住演員姜明珠為人的真誠與純真。」