八點檔女星不想努力了「求乾爹包養」！　爆拍戲連續吊鋼絲10小時留後遺症

記者孟育民／台北報導

由苗可麗與陳孟賢聯手主持的三立台灣台談話性節目《阿姐萬歲》，邀請到台八藝人何依霈、羅巧倫、林萱瑜、游詩璟、邱子芯擔任大來賓，主題是「這些人值得一座最佳勞工獎！台八演員沒告訴你的事！」游詩璟透露曾經連續吊鋼絲10小時，最後造成胸腔肋骨痛，要吃強效止痛藥才有辦法壓制，直到現在都不算痊癒，而邱子芯與林萱瑜都曾演過溺水戲，並且差點溺水，有時一看到劇本要去溪邊拍攝就緊張。

▲《願望》女演員何依霈、羅巧倫、林萱瑜、游詩璟、邱子芯暢談拍戲之苦。（圖／三立提供）

聊到拍台八演戲的甘苦談，游詩璟說壞人演到被觀眾寄信或簡訊謾罵恐嚇等經驗，真的會造成心理上的壓力，而羅巧倫則想起有次要從天橋跳下去，下面就是快速道路，她非常害怕，但戲很趕加上導演保證安全，最後還是跳下去，最後她一邊掛在天橋的欄杆一邊哭，這時何依霈聽到羅巧倫這段當場心疼落淚，因為私下妹妹都沒有跟她提過這一回事。

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這是了為宣傳而來，戲劇名稱是《願望》，主持人就請她們先聊現實生活中的願望，未料到羅巧倫與游詩璟的願望好寫實，一位是希望可以遇到白馬王子、和偶像談戀愛，另一位則是希望可以被乾爹包養，可以不用那麼辛苦。

▲她們公開自己的心願。（圖／三立提供）



何依霈笑說自己在台八演員群中，私下竟然是劇組「零食小偷」，因為當時拍戲她的角色對每一條故事線都會去亂，大家看她這麼辛苦都會投餵零食，但她還是不停變瘦，因為壓力真的很大，瘦到只剩下39、40公斤，連手臂青筋都很明顯，現在回想都覺得很恐怖！

