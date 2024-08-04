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林郁婷性別風波延燒！　奧運前曾吐心聲「像岳飛被冠莫須有罪名」

記者劉宛欣／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷於巴黎奧運16強順利過關，成功邁進8強，近期她的性別遭《哈利波特》作者JK羅琳影射攻擊，讓全台灣都相當憤怒與心疼，她的前一戰賽後還被數十家外媒包圍，但為了集中在賽事上，沒有受訪就離開現場，事實上這次中華代表隊出發奧運前，她在接受時尚雜誌《VOGUE》採訪時，就曾吐露心聲。

▲▼「台灣女拳王」林郁婷。（圖／路透）

▲林郁婷的性別爭議在近日被外媒及JK羅琳公開質疑。（圖／路透）

林郁婷2023年世錦賽拿下銅牌，事後卻突然遭國際拳總（IBA）未公開的檢測結果，片面認定取消資格，但她未因此氣餒，在同一年10月的杭州亞運，一路過關斬將，拿下了金牌，針對她世錦賽遭取消資格一事，國際奧會（IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）在近日再度發聲力挺，認證她是貨真價實的女性，並且質疑國際拳總檢測的可信度，呼籲各界停止獵巫。

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▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

▲林郁婷出戰奧運前曾吐心聲。（圖／中華奧會提供）

此次出戰奧運前，林郁庭接受《VOGUE》訪問，曾吐露心聲表示：「我覺得自己像是岳飛，被冠上了莫須有的罪名。」提到自己參加世錦賽7次，偏偏只有去年被指出問題，且拳總方面並沒有公布檢測過程，只是甩出一張紙就說她不符資格，讓她相當無奈，所幸後來她登上杭州亞運奪金，今年也再次邁進奧運，她自信表示「能站上奧運舞台，就已經讓謠言不攻自破，還需要多說什麼嗎？」

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